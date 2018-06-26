降噪+防水！新一代AirPods看点多多

相信听音乐对于现在很多人来说都已经成为了日常活动，在上下班的路途中，在睡觉时亦或是一个人面对着美景时，在这些场景下听音乐都会显得非常惬意。而正是因为如此，许多种类的耳机也是层出不穷，按样式分类可以把它们分成头戴式和入耳式，而如果按传输信号来分类就可以把它们分成有线和蓝牙。对于蓝牙耳机来说，它相比有线耳机最大的优势就是方便，而针对这一点来看，苹果的AirPods将其发挥的淋漓尽致。





AirPods是2016年9月8日苹果所推出的一款无线蓝牙耳机，它的外观和普通的苹果耳机一样，只不过没有了细长的连接线，而陪伴它的还有一个精致的充电盒子。它与苹果的iPhone和iPad等产品无缝连接，使用起来也是异常方便。作为苹果非常具有创新的一款产品，它在上市之初就得到了大众的一致好评。当然，作为一款非常具有创新力的产品，它在拥有着新科技的同时，同时许多像不能防水、没有降噪等问题也是存在的。

如今，虽然距离苹果新一代产品的发布会还有3个月之久，但是关于新一代iPhone X的消息也是源源不断。值得一提的是，AirPods的下一代产品的消息竟然也出现在了大众的视野当中。关于新一代的AirPods，苹果将会基于上一代产品做出更多的完善，像防水、降噪等功能我们都将会在下一代AirPods中看到。





除此之外，苹果方面还将给用户带来更多的惊喜，那就是新一代AirPods将有可能区分高低配两种产品。高配版顾名思义就将会增加更多黑科技，像监控心率这样的功能都有可能出现在高配版新一代AirPods中。当然，既然加入了更多的功能，那么再价格方面相比上一代产品只能增加了。它将很有可能在今年的9月和新一代的iPhone X一同亮相，就让我们一起拭目以待吧。

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