【科技早餐】

许家印正式投资法拉第未来 总价值67亿港元

昨天下午，恒大官方正式宣布，他们将正式入主美国新能源汽车公司Faraday Future（下称FF）。即恒大集团旗下恒大健康以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，获得45%的Smart King公司股份，成为Smart King第一大股东，正式入主FF。【点击详情】

随后，法拉第未来方面回应了相关消息，并表示公司的主导权是采用AB股形式，就像马云与孙正义一样。

Zol点评：贾老板自己的法拉第未来终于等来了钱，但他什么时候回国没人知道。



早报：许家印投资法拉第未来 总价值67亿港元（图片来自于weibo.com）

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彭博社在最新的一篇报告中，带来了很多有关于苹果音频设备未来策略的信息。根据报告，苹果会在 2019 年发布一款“高配”第三代 AirPods，还有下一代 HomePod，以及头戴式耳机。明年的高配第三代 AirPods 将支持降噪功能，并且防水。根据熟悉苹果计划的人士透露，苹果时也在努力扩大 AirPods 的工作范围。

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