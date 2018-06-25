许家印造车？恒大67亿港元入主贾跃亭FF

【 中关村在线新闻资讯】6月25日消息，今日恒大宣布，正式入主美国新能源汽车公司Faraday Future（下称FF）。即恒大集团旗下恒大健康以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，获得45%的Smart King公司股份，成为Smart King第一大股东，正式入主FF。



贾跃亭FF推出的概念电动车（图片来自https://tech.sina.com.cn/it/2018-06-25/doc-ihencxtt8913128.shtml）

根据公布消息显示，恒大将委派集团董事局副主席、总裁夏海钧担任Smart King公司董事长。相关交易已在6月18日通过美国外国投资委员会的审批。

据了解，香港时颖公司与FF原股东以合资模式设立了一家新公司Smart King，时颖出资20亿美元获取合资公司45%股权，FF原股东以FF拥有的技术资产及业务入股，获取合资公司33%股权，而剩余22%股权将作为股权激励预留给公司管理层。根据合并协议，时颖已支付8亿美元的投资金额，剩余12亿美元投资将于2019年12月31日及2020年12月31日之前各支付6亿美元。

另外，FaradayFuture今日通过微博宣布，正式通过美国政府CFIUS审批，完成20亿美元首轮融资，创始人贾跃亭任首席执行官。4月份有媒体曾报道称，“锁定FF的CEO15年”是贾跃亭让出第一大股东的条件，据接近贾跃亭的人士称，“目前贾跃亭已退居第二大股东。”



FF宣布融资20亿美元（图片来自https://tech.sina.com.cn/it/2018-06-25/doc-ihencxtt8913128.shtml）

目前，FF历时4年研发的FF91，目前多项性能和技术指标均被外界看好，其所宣称all in one的产品理念，将运动性能、驾驶乐趣，和人工智能、超级互联网相融合，拥有诸多开创性以及颠覆传统驾驶的用户体验，如百公里加速时间为2.39秒，最高续航里程700公里，搭载30多个智能传感器和智能升降3D镭射雷达，拥有无人自动泊车、面部识别技术、无缝进入系统等先进技术，同时其构建了智能互联生态系统，拥有多达10块超级大屏、光速网络入口，打通车内娱乐、内容和云服务，实现移动办公、娱乐休闲等智慧生活场景。

FF坐落于美国洛杉矶的汉福德工厂计划于2018年年底完成量产准备，现已正式获得汉福德市工程许可，并将全面开展生产线设备调试工作。同时，FF已在中国北京、上海等地设立研发中心，在广州南沙等地筹建大型综合性研发及生产基地，2019年底到2020年初实现投产，首期计划年产能10万台。

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