熊猫直播面对的问题，也是直播行业的问题

资金链危机、大股东撤资、拖欠工资……熊猫直播一夜之间就被说成已经到了“破产”边缘。

不仅如此，最近大量人才的流失也让熊猫直播元气大伤，就在上周三位香蕉娱乐旗下的主播从熊猫跳槽到斗鱼，分别是娃娃、米勒、管泽元。

对此，熊猫直播官方回应称，“消息不实”，并表示熊猫直播下一轮融资已进入收尾阶段，规模在10亿元以上，目前公司CEO和大股东仍是王思聪。



熊猫直播面对的问题（图片来自http://www.chinaz.com/start/2015/1023/461055.shtml）

熊猫直播的危险并没有过去

熊猫直播生于2015年，此时正是直播爆发的时刻，再加上“王校长”自带流量的属性，一时间熊猫风光无限。首先熊猫直播凭借财力资本，开始了“抢人计划”其中不乏人皇SKY李晓峰、炉石主播区囚徒、sol君、王师傅、冰蓝飞狐、瓦利拉、LOL主播大奶强、若风、主机区风行云、DOTA主播伍声2009等头部主播。

另外，王校长还积极发挥自己在圈内影响力，收揽了包括林俊杰、AB、陈赫、林更新、贾玲等娱乐圈明星为熊猫站台。这让同一时期的虎牙，斗鱼都是望尘莫及。

经过了2016年的快速发展之后，熊猫直播已经在行业中站稳脚跟，但从主播数量上看，绝对是行业前三。就是这样一个体量，仅仅过去了一年多，行业就传出熊猫资金链断裂的传闻，真是让人大感意外。

从以下三方面，或许能够找到熊猫直播业界唱衰的原因：

首先是熊猫早前花大价钱挖来的头部主播正在快速流失，不仅如此就连自家培养的明星主播也出现了流失现象。香蕉娱乐旗下的主播从熊猫跳槽到斗鱼，分别是娃娃、米勒、管泽元。狼人杀明星主播JY也已经跳槽虎牙。

另外，王校长花大价钱培养的周二珂的离开也是值得玩味。

人才流失可以说让熊猫失去了流连大哥吸引力，再加上腰部主播储备不足，使得熊猫直播的环境雪上加霜。所为腰部主播指的是，有能力成为头部主播的种子选手。

其次是，熊猫直播是一个泛娱乐化的平台，早前在直播火爆期，秀场直播和游戏直播都是奇卡假发包。随着秀场类直播的萧条，熊猫本身就失去了“一条腿”，至于游戏直播，则对游戏敏感度脚超，没有抓住《王者荣耀》、《绝地求生》等这些游戏的爆发点。

虽说在其他游戏如狼人杀伤上有不俗表现，但是随着头部主播的流逝，其竞争优势也在逐步下滑。

最后就是资金问题。目前熊猫直播仅仅完成了三轮融资，分别是2015年11月完成的数百万元天使轮融资，2016年9月完成的6.5亿元A轮融资以及2017年5月完成的10亿元B轮融资。截止目前，熊猫直播已经13个月未获得融资支持。特别是在经历过年初的直播答题的大规模撒钱运动之后，熊猫的资金链承压严重，继而面对头部主播高额的薪资要求，相信也是力不从心，因此头部主播流逝也从另一方面反应，熊猫的自己暗恋危机确实存在。

现在结合熊猫直播官方回复看，熊猫已经在积极解决以上问题，并且新一轮超10亿元的融资也正在进行。相信有了钱的熊猫离起死回生也就不远了。

熊猫的问题也是直播行业的问题

可以说，熊猫现在所面对的问题也是直播行业所面对的问题。特别是当虎牙美股上市，斗鱼拟年内IPO，以及映客和花椒也纷纷抛出港股IPO计划的背景下，直播行业已经进入了整合期，同时BAT也正在积极收割成果。

当前直播行业在竞争激烈的情况下，带宽、版权、头部主播流动等问题已经淘汰了绝大多数小的直播平台。并且资源将更快地向头部直播平台转移。2017年1-6月，2017年1-6月，各部门已查处关闭违法违规直播平台73家，累计关闭91443个直播间。

如此时，处在第二集团的厂商想进入第一梯队，则会开始遭遇瓶颈。原因是直播行业本就是烧钱的行业，拿到腾讯投资的虎牙、斗鱼会有更多的资本转化成直播需要的主播，并且快速提升质量和数量。

因此对于熊猫来讲，想要进入第一集团，除了能融到钱之外，更多的还是要考虑去哪里上市了。

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