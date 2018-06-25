全面屏手机时代，小屏手机还有未来吗？

今年WWDC呼声最高的iPhoneSE2可以说是让大家大失所望，因为它根本就没有如约而至，甚至会上一款硬件都没有发布，而且带来的是不痛不痒的系统更新，而这个逆势而做的小屏手机何时能来又成了一个未知数。





曾经乔老爷子高呼小屏握感超级舒适，最适合单手操作的大小放在现在已经是小屏中的小屏了，不知道他是否会想到现在的手机正面已经基本上全是屏幕，从小米的mix概念机开始，逐渐的全面屏、小刘海，到现在vivo和oppo都拿自家的新款旗舰打响了正面全是屏幕的战争，将刘海、下巴等一并抹去，整体视觉美感可谓颠覆。反观曾被热捧的iPhoneSE却迟迟不见新版的到来，那么小屏幕手机还有市场吗？





从近年新手机的数据来看，屏幕尺寸已经突破6吋的大关，而且都趋近于7吋，要说小屏幕3.5或4吋在这些大屏手机里绝对算上是异类了，再加上现在软件的是配上，音视频显得更加丰富、移动游戏也变得五花八门，小屏幕放一些按钮都几乎把屏幕占满了，很难谈游戏体验了。





iPhoneX和vivo NEX

总的来说，小屏手机很难在潮流中得到很好的发展空间，而受众用户显得更加小众，现在手机屏幕和手机尺寸的衡量已经基本达到极限，新出的小屏手机应更多考虑如何在手机尺寸和屏占比上做到更好的权衡。你喜欢小屏手机吗？

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