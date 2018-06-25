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    果粉泪奔！iPhone容量有望突破3000mAh

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周广文

    要说iPhone用户有哪些痛点，其中肯定有续航这一项。虽然iOS的流畅体验让大家欲罢不能，但其对于电量的消耗能力也是没得说...经常是半天时间还没怎么用，电量就流失过半了。而日前有外媒报道，苹果新一代iPhone的电量终于有可能突破3000mAh了！


    图片来源：https://9to5mac.com

    据悉，苹果今年即将发布的三款新iPhone分别为，5.8寸OLED版、6.1寸LCD版和6.5寸OLED版。其中正是6.5寸OLED款电池容量有望提升至3200mAh，同时这也将是史上最大的iPhone型号。对于5.8寸OLED版和6.1寸LCD版，电池容量方面则不会有太大变化。


    图片来源：http://mytechmyanmar.com

    另外还有消息称，此次新iPhone的包装配件中会附赠快充设备，充电转接头有可能从5V/1A改为9V/2A，同时充电线也将从USB to Lighting改为USB Type-C to Lighting。若以上信息确凿，不难看出苹果确实意识到了续航方面的短板并下了功夫，一方面提升电池容量一方面加快充电效率。


    图片来源：https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2393097,00.asp

    不过笔者可以想象，用安卓的小伙伴们此时可能已经笑出了声...毕竟Android阵营这边对4000mAh的电池都快麻木了。但平台差异造成了我们不能简单的用容量去计算续航的差距。不知你是苹果用户还是安卓用户呢？不妨讨论一下，手机续航对你来说重要吗？

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/692/6920579.html report 1051 要说iPhone用户有哪些痛点，其中肯定有续航这一项。虽然iOS的流畅体验让大家欲罢不能，但其对于电量的消耗能力也是没得说...经常是半天时间还没怎么用，电量就流失过半了。而日前有外媒报道，苹果新一代iPhone的电量终于有可能突破3000mAh了！图片来源：https://9to5mac...
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