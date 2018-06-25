iOS又出现BUG？无论真假下一代都将杜绝

在这个月中旬iOS12来到了众多果粉的面前，它之于iOS11来说可谓是有了非常多的变化，而这些也足以让我们一同期待着它能够早日更新到iPhone中去使用。然而，就在这两天iOS又出现了一个问题，那就是有人称已经找到了破解iOS密码的方法，想必用过iPhone或者正在使用iPhone的用户们都清楚，在输入锁屏密码错误次数过多时，iPhone将会遭到限制并且要隔很长时间才能够再次输入。而此人所说的破解方法最终的目的就是能够略过这个步骤从而达到解锁的目的，也就是说他可以任意输入直到密码正确为止也不会被限制。





这件事情的出现也引起了苹果方面的高度重视，iOS锁屏密码能被破解，这对于对自己的技术有着极度信心的苹果来说显然是不能够接受的。为此，苹果方面也做出了回应，他们称这是一种基于错误测试的结果，其可信度几乎为零。我相信这件事情不仅是苹果方面，就连广大用户也是不能忍受的，这对我们的隐私造成了非常大的威胁。





当然，在笔者看来，这件事情的出现未必是件坏事，暂且不探讨事情的真假，就整个事件的内容来说，它的出现会对苹果今后在iOS安全方面的重视有着非常大的促进作用。而对于iOS12而言，它的安全级别将会比iOS11更加突出，让用户的隐私得到更加强有力的保障，也相信升级了安全方面的iOS12将会应对更多类似问题。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iOS又出现BUG？无论真假下一代都将杜绝http://news.zol.com.cn/692/6920565.html