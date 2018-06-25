早报：美团最快今日公开招股书 估值达600亿美元

【科技早餐】

美团最快今日公开招股书：估值高达600亿美元

据外媒报道，美团点评已于6月22日向港交所提交了招股说明书，预计最快6月25日公布招股书内容。有媒体报道称，美团的估值将高达600亿美元。如果美团点评最终按照这个估值上市，意味着美团将成为BAT之后的第四大互联网公司，甚至高于京东当前最新市值（583亿美元）。

Zol点评：美团终于要上市了，不过这只是一个开始。



美团最快今日公开招股书：估值高达600亿美元（图片来自于sohu.com）

【行业热闻】

●58同城回应招聘陷阱报道：将联合警方调查

58同城6月24日通过其官方微博回应称，针对近日澎湃新闻报道，中国判决文书网上互联网平台虚假招聘信息判例一事，第一时间引起58同城、赶集网高度重视，并对媒体的监督表示由衷感谢。同时，58同城还表示将协助执法机关来打击平台上的信息犯罪。

●不仅仅是相机变黑 新iOS会导致掉电变快

据《每日邮报》近日报道，苹果公司新推出的iOS 11.4系统更新，为部分iPhone用户带来了烦恼。报道指出，操作系统的更新导致手机电量消耗更快，并可能影响相机功能的正常使用。目前，苹果公司尚未透露导致该问题的原因以及解决办法。

●鲍尔默提醒Facebook：不要犯微软过去的错误

近日，微软前CEO史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）在接受采访时表示，Facebook和谷歌不要重蹈微软的覆辙。科技公司应当尽快与政府部门展开合作，探索解决方案，而不应该像在鲍尔默任内微软所做的那样，当时该公司面临着政府的反垄断诉讼。

●抖音回应不良内容问题：系统具有双审核

上周，网上爆出《小学生在家发抖音妈妈洗澡被直播》，一名小女孩在玩抖音时，背景出现其妈妈洗澡画面。抖音回应称该视频是有人恶意推动。突然爆红的抖音出现不少负面声音，对此，抖音一工作人员回应称，抖音有机器和人工的双向审核，发现涉黄涉爆等不良内容，将立即封号处理。

●科大讯飞与MIT达成战略合作：共同探索人工智能

近日，科大讯飞股份有限公司日前与麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室 (MIT CSAIL) 签订战略合作协议，成立人工智能联盟，将对人工智能研究的前沿领域深度探索。根据协议，双方将发挥各自优势，从语音处理、推理认知和类人人工智能等领域开展深度研发合作，并共同推进人工智能相关应用、标准设定及伦理研究等。

●Facebook新功能有毒：调查你使用社交网站时间

据国外媒体报道，随着越来越多的人开始关注数字健康问题，Facebook已经开始测试一种新的工具，它可以向用户展示每天自己在社交平台上花费了多少时间。有开发者已经在下一个测试版的Facebook应用上发现了一项名叫“Your Time on Facebook”的功能。

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【科技杂谈】

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