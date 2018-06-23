优质原创力媒体私享会 熊掌号点亮原创新起源

6月22日，百度熊掌号优质原创力媒体私享会在北京开启，此次私享会汇集了包括知名媒体界面、公关企业、著名咨询机构以及专业媒体和内容运营负责人。大家齐聚一堂的目的就是针对“唯有原创 方能远行”的主题，就熊掌号在新搜索时代给优质原创内容带来的新机遇进行一次深刻的讨论。

“唯有原创 方能远行”顾名思义就是只有好的原创内容才能让平台越走越远。当下这个时代是内容大爆发的时代，内容行业的快速崛起让人们看到了基于优质内容发展的服务也愈发成熟，而在这当中，优质原创的地位也是极其重要。这次私享会对于熊掌号以及内容行业有着非常重要的意义，在熊掌号功能权益上取得成就的同时，也让与百度搜索生态合作伙伴在原创内容生态建设的合作商打下了坚实的基础。





当然，在此的私享会上，许多人也提出了相应的观点，发表了自己的看法。百度搜索战略官兼首席架构师谭待就发表了《百度搜索机制变革深度解析》的演讲。在他看来熊掌号之所以能够让互联网上所有内容和服务提供者与用户建立起双向互动能力就是基于百度的身份账号。同时，他也用“尊重原创、力挺原创”八个字表达了熊掌号的决心，宣布通过原创计划等优质活动让更多优质原创的内容在百度搜索中繁荣发展。

除此之外，百度搜索原创高级产品经理马群为了能够让大家更多地了解百度熊掌号的原创项目内容，他分享了熊掌号的原创保护计划，而这个计划就是以《原创保护和愿景规划》为主题的。另外，马群还表示熊掌号内的原创内容排序上有着优待的同时还会在搜索结果中加上“原创”标记从而引起用户们的兴趣。在这之后她又表示熊掌号对于原创方面在之后还会有更多的计划，让优质原创内容在熊掌号有着最好的待遇。

接下来，百度搜索春笋项目负责人刘峰也为大家详细地讲述了百度春笋计划的内容，而这个计划也是主要针对日均流量10W以下拥有优质资源的熊掌号。刘峰指出希望通过春笋计划去帮助合作伙伴更好地发展优质的内容，让它们在百度得到更多的流量，并且在百度的平台中能走的更加长远。





在此次私享会中很多内容运营者对如何在熊掌号上做出符合搜索规范的内容产生了疑问，而熊掌号自身产品运营师闫丽春也用《移动搜索更喜欢什么样的内容》的演讲为大家一一讲解。当然，令大家比较兴奋的还是百度熊掌号在会上进行了为在原创内容上有着优异表现的企业、机构和媒体进行“优质原创力”的颁奖活动。其中，中关村在线也获得了首发优质原创力的殊荣。





作为中关村在线熊掌号的一名运营者，对于中关村在线在熊掌号的运营也是深有感触。在运营期间，我们加大对优质原创的重视程度，保证了在熊掌号发布文章的原创力度。同时，针对优质原创内容，我们也做了非常深入的分析，从用户、热点以及平台等多方面因素去完善它们。除此之外，在和粉丝们的互动以及回答热点问题方面我们也是非常积极地去完成，并且纪录流量数据，这样也让我们的熊掌号能有着较为稳定的运行。

当前，熊掌号对于百度搜索来说至关重要，它占有着其中30%的流量，而且在原创内容方面也是得到了长足的进步，优质内容占比也逐步增多。熊掌号是百度搜索在未来发展的一个重要的核心，它也肩负起了崇高的社会担当，用更多优质原创内容去谱写百度搜索美好的未来，也为其内容生态健康发展奉献出了一份重要的力量。

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