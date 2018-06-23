相信这半个月的时间里，大部分人的生活已经被四年一度的世界杯充实的满满当当。对于中国观众还算友好的比赛时间，让这届世界杯的关注度持续升温。不过，令大多数观众头疼的是，比赛间歇广告的“精彩程度”却是一言难尽。恰好，被骂得最狠的几家企业都是互联网企业。



比赛还没结束 这几家企业要被“骂”死了（图片来自于weibo.com）

这些企业分别是贝壳租房、知乎、拼多多、Boss直聘以及马蜂窝。比赛间歇的广告播放也基本在这些广告和蒙牛的广告之间循环播放。企业选择在这种黄金时段做广告，自然希望消费者能够记住他们的产品。但遗憾的是，大多数企业选择的广告文案又走回了“羊羊羊”的时代，为了洗脑而一地鸡毛。

这些广告风格虽略有不同，但大体上都是一样的，那就是多次重复类似的台词来让观众加深对一些产品的印象。比如说马蜂窝网站，通过扮演唐僧的演员不厌其烦的重复“为什么不上马蜂窝”的台词，来让观众记住其推广的网站。

近年来，许许多多的网站都采取了类似风格的广告。企业们会选择在一些非常黄金的时段来投放，尤其是世界杯这种激起全民关注的时刻。广告形式本应是多元的，不同的创意也是彰显企业文化的大好时机。然而，让人费解的是，这些企业却选择了反复洗脑的方式，并且出现了严重的“创意车祸”，就让人十分遗憾了。

据了解，2018俄罗斯世界杯央视转播的广告套餐并不存在单独售卖的模式，他们只是出售顶级合作伙伴和转播赞助商两个打包方案。这两种方案的权益包括比赛期间的节目冠名、15秒、30秒中插广告等，刊例价分别为2.39亿元、1.65亿元。也就是说，这些企业为了获得这一广告位，支付了超过1亿元的广告费用。

这笔资金对于蒙牛和OPPO这样的大企业并不算什么，但对于马蜂窝这种初创企业来说，超过1亿元的广告费用并不是一个小数目。因此，通过此次营销获得的用户数量对于这些规模不大的企业来说至关重要。

根据一些内部人士的消息，知乎和马蜂窝的广告设计都是来自于之前曾经推出过脑白金的叶茂中。由此我们不难看出，这两家公司的自身定位就是想要让观众牢牢记住他们，并希望获得更多的用户。从目前的效果来看，这1.65亿元的广告似乎正在起着反作用。

事实上，马蜂窝针对世界杯设计了一系列活动，他们联手网易考拉推出的“世界杯旅行盒”。6月20日至25日期间，购买网易考拉商品的消费者，将有机会收到马蜂窝为中国球迷定制的“世界杯旅行盒”。消费者通过盒内的专属邀请码参与马蜂窝世界杯“天天赢百万”竞猜活动，可以获得“免错卡”，提高中奖率。

类似的活动还有许多，但是大多数的观众并不会接收到这些重要信息。唐僧式的广告让他们对于网站产生了负面情绪，这些负面情绪也在随着世界杯的不断进行而逐渐升温，因此也影响了人们接收厂商想要向人们传达的东西。可以说，投入大量资金去推这样的一条广告，是一件比较失策的事情。

和马蜂窝相似，知乎以及Boss直聘的广告也遭到了大量的差评。这些企业都是处在上升期，尤其是Boss直聘，刚刚摆脱了去年的传销事件带来的阴影，希望通过世界杯期间的投放广告来扭转人们心目中的形象。可惜的是，同样选择洗脑式广告的Bosss直聘似乎也无法提升自身的口碑，反而会越来越差。

我们的时代毕竟还是在向前发展，人们对于广告的欣赏水平也在不断提高，早已经不是那个脑白金就能称霸市场的时代，互联网企业更是要找准自身定位并推出那些能够传达企业形象的优质广告。当然，都是在世界杯期间头放广告，学学抖音也没什么不可以。

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