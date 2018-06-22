微信小程序插件升级！微信内购物更方便

微信公众平台官方发布最新消息，微信小程序插件功能迎来大幅升级。开发者可以在插件内调用微信支付，方便用户直接使用小程序的功能，比如预定酒店服务、支付购买等等。以后大家在微信购物可能会更加方便！





微信商城

此次升级力度确实很大，插件新功能主要就是以下三点：

1、可以使用微信登陆

2、可以使用微信支付

3、可开发完整的全页面插件

微信官方定义：开发者可在插件内提供微信登录能力，用户同意后可获取用户的身份标识、头像、昵称等信息，并进行更精细化管理。



申请开通即可

给小程序插件升级更多的功能，不仅方便开发者直接调用接口功能，同时也可以帮助开发者开发更多有趣的小程序，开发者也可以互相分享自己的插件，方便和其他开发者互相内嵌对方的插件。



小程序插件

这次升级对普通用户而言，最方便的就是以后小程序内部购买商品会更加方便，而之前开发者想要实现支付功能，必须自己开发支付功能然后和插件进行交互从而实现。现在，只要有这个支付插件，就可以很方便的做一个”商城“的小程序了。



插件支付演示

微信对于小程序的进一步加强，可以看出微信对于小程序的重视，同时也会吸引更多的开发者和企业投身小程序的开发中。可以预见，将来一定会出现一批优秀的开发者通过开发”收费插件“来帮助其他开发者开发小程序，而像商城、预定酒店、地图等等小程序也将会迎来一波更新。不过问题是你现在还经常使用小程序吗？

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