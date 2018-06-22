又涨价了！ofo：是更趋合理的计费方式

ofo竟然涨价了...前阵时间ofo刚刚取消了多个城市蚂蚁信用分免押金服务，造成了大量用户的反感，而具体有多少用户因此流失并无相关统计。大家还没有从上次事件的影响中走出，ofo竟又主动给这次“倒车”踩了一脚油。





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据悉，ofo在武汉、太原、郑州、昆明、西安等城市调整了收费计算标准，采用了类似出租车的“起步价+分钟+里程”的计算方式。

ofo在武汉地区的起步价为0.5元/分钟，里程费0.5元/公里。1小时内最高收费2元，未满2元则按照上文的计算公式计费。若使用时长超过4小时，全部收费10元。有用户已经配图质疑了这次无声的涨价行为，该图显示仅用ofo骑行了0.56公里，用时3分钟，行程费为2元。



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面对用户的质疑，ofo相关负责人表示：“这不是涨价。是我们为更好服务用户，根据用户不同用车需求，探索更趋合理的计费方式。”

笔者认为，如果之前取消免押金服务让大家不明所以的话，此次的涨价行为就不得不让人产生一些联想了。ofo的资金链传闻到底是否为真？



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目前的共享单车市场还远没有到一家独大的局面，各家公司都在拼优惠，拼服务，拼体验。此次更改的计费方式本身可能确实是合理的，但如今的市场还没到讲理的时候。

对于ofo最近各种“谜一样的操作”，你怎么看？

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