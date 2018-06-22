中国移动放大招！流量“漫游”终于也要取消了

刚刚，中国移动官方网站发表关于中国移动取消流量“漫游”费的公告，公告指出从今年7月1日开始，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台），也就是说以后再也不区分国内流量和省内流量了。



图片来自中国移动官网

这也是中国移动为贯彻落实国家提速降费政策，自去年取消语音通话漫游费后又一次重磅消息，现在4G发展迅猛，语音通话日渐减少，所以去年实行的取消语音通话漫游费大家感觉也算不痛不痒，而饱受诟病的国内流量和省内流量的区分让大家烦恼不已，这也是提速降费政策中呼声较高的改革，今天移动终于发布这则公告，也算是一种民心所向。



流量漫游也将取消

但是话说回来，及时没有了国内流量和国外流量的区分，以后用流量就能随心所欲了吗，仔细看公告中指出，新老用户省内流量升级为国内流量，一些活动赠送的流量是否能够升级呢，你套餐内的省内流量又有多少呢？



4G流量是否够用

笔者有了解很多省内流量都是赠送来用的，本身套餐内的流量也并没有多少，当省内流量和国内流量不区分的时候，又能获得多少流量呢，这还得看后续是否有同现在一样的流量活动，否则100M省内流量升级为全国流量也不痛不痒不是吗？

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