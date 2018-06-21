英特尔CEO科再奇辞职:CFO临时接任

【 中关村在线新闻资讯】6月21日消息，英特尔今日晚间宣布，公司CEO科再奇(Brian Krzanich)已辞去CEO和董事之职，公司CFO罗伯特·斯万(Robert Swan)出任临时CEO，该任命即刻生效。



英特尔CEO科再奇辞职（图片来自https://www.leiphone.com/news/201806/ocGBBcvkdBfXqDzA.html）

英特尔在一份声明中称，内部和外部顾问的调查结果显示，科再奇曾与公司一名员工保持着自愿关系(consensual relationship)，这违反了公司的“反亲善政策”(non-fraternization)。

英特尔还称，鉴于所有员工都尊重英特尔的价值观，并遵守公司的行为准则，董事会已经接受了科再奇的辞职意愿。

英特尔董事长安迪·布莱恩特(Andy Bryant)称：“董事会坚信英特尔的战略，在积极寻找下一任CEO期间，我们相信罗伯特·斯万有能力领导公司继续前行。同时，我们也要感谢科再奇对公司做出的贡献。”

根据资料显示，科再奇今年58岁，2013年5月出任英特尔CEO兼董事，之前曾担任英特尔执行副总裁和首席运营官(COO)。

科再奇过往的简历如下：

2013 年 5 月，担任英特尔 CEO。 2007 年至 2013 年，担任英特尔公司执行副总裁兼首席运营。他负责英特尔全球制造业务、人力资源和信息技术运营。 2003至2007年负责英特尔封装测试业务， 2001至2003年，负责在英特尔全球工厂实施0.13微米逻辑制程技术。 1997年至2001年，担任Fab 17工厂经理，负责将前DEC公司的半导体制造业务整合到英特尔的制造网络中。这项任务包括设施更新升级，以及启动和推广0.18微米与0.13微米制程技术的应用。 1996至1997年，Krzanich担任亚利桑那州Fab 6工厂经理。 1994至1996年，他担任亚利桑那州Fab 12工厂生产制造经理。此外，他还曾在英特尔公司不同工厂担任过制程工程师。 1982年加盟英特尔公司。



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