早报：iOS 11.4现新BUG 《绝地求生》新地图上线

【科技早餐】

●iOS 11.4用户反馈某些iPhone摄像头黑屏故障

虽然最初iOS 11.4被大多数 iPhone 用户认为应该是一个相当成熟、近乎完美系统版更新，但事实证明并非如此。至少对于一些 iPhone用户而言，iOS 11.4 还是存在一些显著问题的，因为该更新可能导致自己设备的某些功能无法使用，比如摄像头故障就是最新被发现的 BUG。

Z点评：苹果iOS稳定性越来越让人担忧。



iOS11.4现新BUG（图片来自http://www.chinaz.com/mobile/2018/0608/899609.shtml?&_=1528730479705）



【行业热闻】

●英特尔CEO科再奇辞职:CFO临时接任

英特尔在21日晚间宣布，公司CEO科再奇(Brian Krzanich)已辞去CEO和董事之职，公司CFO罗伯特·斯万(Robert Swan)出任临时CEO，该任命即刻生效。【点击详情】

●传小猪短租寻求新一轮1亿美元融资 回应：不予置评

美国科技媒体The Information今日援引知情人士消息称，小猪短租正与投资者展开谈判，寻求1亿美元新一轮融资，目前仍在初期阶段，投资者尚未承诺达成协议。新浪科技就此向小猪短租方面确认，对方不予置评。去年11月，小猪短租完成由云锋基金领投的1.2亿美元E轮融资，估值超10亿美元。

●猎豹移动总裁徐鸣辞职 傅盛：他是无畏无惧的少年

猎豹移动今日宣布，公司总裁徐鸣因个人原因将于2018年7月21日起辞去总裁职务，但仍将担任公司顾问，帮助猎豹移动进行战略部署。徐鸣辞职后，猎豹移动总裁职责将由公司CEO傅盛和高级副总裁孙明焱共同分担。

●彭博社:苹果今年9月开售AirPower无线充电座

彭博社今日援引多位知情人士的消息称，苹果将于今年9月正式开售AirPower无线充电座。去年9月，苹果在发布iPhone X时，同时也发布了AirPower无线充电座。当时，苹果营销总监菲利普·希勒(Phil Schiller)称，AirPower将于2018年开售，但并未透露具体的日期。

●同程艺龙在港提交招股书：2017年合计营收52.26亿元

同程艺龙在港交所提交招股书，联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通、招银国际。招股书披露，2017年，同程艺龙合计营收52.26亿元，年度利润为6.85亿元。其中，艺龙集团2017年实现收入25.19亿元，年度利润为1.94亿元，同程线上业务实现收入27.07亿元，年度利润为4.91亿元。2016年，艺龙集团实现收入22.05亿元，年度亏损为21.61亿元，同程线上业务实现收入14.35亿元，年度亏损为7303.4万元。

●太合音乐完成10亿元量级融资

太合音乐集团近日动作频频，继投资明堂唱片、旗下百度音乐更名为“千千音乐”后，6月21日，太合音乐集团对外宣布，公司已完成10亿元量级的新一轮融资，而本轮投资方为君联资本、国创开元和中泰创汇。

●《绝地求生》新地图今天上线：更新包体积高达13GB

《绝地求生》官方微博宣布，包含新地图“萨诺克”(Sanhok)在内的1.0版本第15轮更新即将在今天14点上线，更新包体积达到了13GB之巨。今天8点开始，《绝地求生》服务器将开始维护，持续约6个小时，期间无法正常进入游戏。如果在此时间内无法完成维护内容，开机时间将顺延。

●沃尔沃承诺2021款XC90可以实现四级自动驾驶

目前没有完全自动驾驶的汽车在销售。任何具有半自动加速系统的车辆都需要驾驶员保持注意并在有问题的时候立即接管驾驶。但是到了2021年，沃尔沃希望它能有一辆如此先进的汽车，以便司机可以在汽车行驶的时候可以在车上打盹。沃尔沃高级副总裁Henrik Green告诉媒体，到2021年，下一代XC90 SUV将提供4级自动驾驶技术。目标是在某些公路上行驶时，系统可以允许驾驶员睡觉。

【新品上手】

高颜值的实力派 富士入门无反X-T100评测

作会议掌舵者 明基E540商务投影机评测

【科技杂谈】

微信商业化再进一步:订阅号变成信息流

头腾大战余波浮现：抖音快手纷纷融资

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：iOS 11.4现新BUG 《绝地求生》新地图上线http://news.zol.com.cn/691/6919226.html