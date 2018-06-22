抖音在“内部人士的”口中独立融资了，融资后的他们估值将会达到100亿美元。今日头条的公关部门反应很快，立刻对这些所谓“知情人士”的传言进行了澄清。不知道是不是巧合，同一天也传出了快手即将完成融资的传闻，这不免让人认为这波传闻的出现依旧是“头腾大战”的余波。



头腾大战余波浮现：抖音快手纷纷融资（图片来自于163.com）

根据界面给出的消息显示，这笔融资是快手在四月份的时候就已经完成了。这次融资中，腾讯公司总共投入4亿美元。融资之后，快手公司的总估值将会达到200亿美元。这样的数字显然超出大部分人的预料，不过想想上个月他们刚刚收购了老牌弹幕网站ACFUN，因此估值是抖音的一倍也就顺利成章了。

为什么会说这两家的融资是“头腾大战”的衍生产物呢？道理其实很简单，抖音和快手无疑是今日头条和腾讯旗下短视频的得力干将，因此这两个App如果有什么风吹草动，势必意味着这两家公司还将会有一番争夺。

目前快手方面还没有对这一融资传闻进行回应，不过根据笔者的分析来判断，即便双方都没有出来进行回应，快手进行融资的可能性也非常之大，而抖音独立融资的可能性则比较小，这主要是由于两家公司的行事方式决定的。



头腾大战余波浮现：抖音快手纷纷融资（图片来自于technode.com）

即便有腾讯的各种注资，快手仍旧是一家相对独立的公司。其实在上个月的时候，快手融资10亿美元并将在年内赴港上市的传闻就已经不胫而走。当时快手官方也和这次一样没有进行澄清，给人们的暗示就是：“我们已经在推进了，你们就等着吧。”

根据2018年4月短视频平台活跃用户数排行榜给出的数据显示，快手以活跃用户数21252.01万人，位居榜首；而抖音排名第二紧随其后，活跃用户数为12608.03万人。显然，快手相比抖音还有着巨大的优势。不过，考虑到近半年来抖音的发展速度，快手没有理由不担心后来者居上。作为腾讯与今日头条对战的桥头堡，快手没有理由不去争取融资来继续拉大与对手之间的差距。

上半年的抖音喜忧参半，喜的是从春节前开始，抖音就再也没有离开过主流大众的视野。但令人担忧的是，经过一系列审查之后，整个今日头条的市值也遭到了严重的下挫。尽管覆盖的用户数量和下沉能力依旧不如快手，但抖音的营收能力以及社交工具性质足以让腾讯注意到，因此也诱发了“头腾大战”。

抖音的势头让人恐惧，但今日头条并不着急。这次的传言中抖音独立融资是让更多的人关心的，一直以集团优势出击的今日头条如果把抖音拆分出来，那无疑是一条重磅新闻。不过，今日头条方面显然不想给人们留下这样的印象。

今日头条自然还需要融资，抖音也如是。相比快手，今日头条方面的融资更多方面可以定义为止损。上半年内涵段子的关停，让今日头条这个规模越来越大公司颇受损伤。内涵段子并非今日头条的拳头产品，但作为公司推出的首款产品，内涵段子无疑在张一鸣心中占据着比较重要的位置，尽管它已经不怎么赚钱了。当这款软件在不可抗力之下关停后，今日头条无疑需要更多的融资建立新业务来填补之前内涵段子的空白。



头腾大战余波浮现：抖音快手纷纷融资（图片来自于sohu.com）

从目前的状况来看，今日头条与腾讯的大战进入了偃旗息鼓的状态，不过双方都进行了起诉，因此双方的大战似乎要以法院的判决作为节点。在这个平淡期传出双方都要进行融资的传闻，显然是在给未来双方下一轮的交锋进行造势。至于下一轮“头腾大战”什么时候到来，恐怕只有他们自己才清楚。

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