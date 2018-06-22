微信商业化再进一步:订阅号变成信息流

2018年1月的微信公开课上，张小龙曾表示，订阅号绝不会搞信息流的方式，只会逐步提高阅读体验。仅仅过了几个月，微信订阅号的信息流模式就来了！

6月20日下午，微信订阅号更新为信息流模式，所有的订阅号信息按照时间排序。其实，微信这样做的目的主要是重组微信公众号的流量分配，未来大小账号面对的资源将趋向均等。

信息流来了，相信微信的商业化操作也会上很快跟上，毕竟微信十几亿的用户价值实在是潜力巨大，但是赚钱的往往不是腾讯自己。



微信张小龙（图片来自http://tech.sina.com.cn/csj/2018-06-21/doc-ihefphqk6444861.shtml）

变的只是排版，订阅号还是那个订阅号

微信中提供信息和新闻主要来自公众号，订阅号以及看一看这三个。相比较而言，公众号和订阅号是高度个性化的信息服务产品，不像是“看一看”这样的信息聚合平台。

因此从产品上看，订阅号搞信息流模式并没有太多意义。因为每个人的订阅号都是个性化和数量有限的，在加上微信规定订阅号一天仅能推送一次，无法支撑起信息流的阅读方式，滑几下就到低了……

单从产品上看是没啥好处，但在用户层面却有很多意义。首先是，用户关注和取消订阅号变得方面了，原来是要进入到订阅号里面去操作，现在只需要滑动操作就好；阅读上也省去了用户二次点击的麻烦，直接就能看到订阅号发布的内容。

其次是对于那些订阅号的作者来讲，则是让很多中小订阅号作者获得更多的曝光。目前很多大号已经是把自己做成了一个信息平台，上边不仅发布自家消息，也是代发很多小号的文章消息，这样小号增加了曝光，同时大号又赚了流量。现在，信息流的方式可以让众多小号以及低产量的小号也能有曝光机会。这在一定成度上巩固了微信统治力。

最后是，订阅号的信息流来了，微信或许又会多一条生财之路。当前微信的商业化模式主要是广告，其中公众号和朋友圈广告是主要营收方式。订阅号信息流来了之后，未来在中间插广告，或者是帮助推广订阅号这都将成为可能。而且现在微信订阅号一天仅能推送一次的规定也有可能被调整，变成一天多次，以激发用户的阅读。

另外，当前订阅号也正处在一个调整期，受制于流量向头部聚集影响，用户活跃度以及中小订阅号作者活跃度正在下降，当微信将订阅号调整到信息流之后，就会弱化订阅号品牌的印象概念股，再次提高用户的活跃度。

为什么又说，订阅号还是那个订阅号，原因是写的人没变看得人也没有变。不过这里还要回到订阅号的这个产品上，因为这是个高度个人定制化的东西，微信此次对于订阅号的改版其实更多对深度用户带来体验上的改变，对于平常用户以及更下沉的用户影响不大。

微信正在渐渐头条化

2012年，微信正式上线了公众号平台，接下来的六年间微信的公众号早已经超过了2000万。特鄙视在2014年到2016年间，是公众号创业的黄金期。但是接下来，当全民都在自媒体的时候，当前微信的公众号平台的华景也在恶化，如流量大号化，文章水平下降，以及同质化竞争等等。

这期间，今日头条的崛起也是造成微信公众号势危的重要原因之一。原因是微信公众号靠主动阅读和个性化定制模式受到了来自今日头条智能推荐这样分发式平台的挑战，用户大量的碎片化时间都在今日头条上消耗殆尽。

这引起了腾讯的警觉，由此微信也在2016年开始对其内容平台做了适当的增减。如2016年6月，微信上线了“朋友圈热文”。它跟今日头条都是算法分发机制。即用户行为习惯的深入分析，基于用户的选择，会优先推荐用户关注的文章。

过了还不到一年的时间，2017年5月，微信实验室推出了“看一看”功能，基本上就是“朋友圈热文”升级版本。也是采取了分发和智能推荐的方式。用户可以通过“看一看”，浏览热点资讯，好友关注的资讯以及自己感兴趣的文章。

不仅如此，在整个2017年下半年微信都在逐步加强“看一看”，如增设“要闻”标签，“热门话题”等等，还将“看一看”的入口提升到首页“发现”栏目下，正式成为微信的资讯分发平台。

最近，“看一看”还增加了“视频”等功能，进一步强化阅读体验。可以说结合当前微信对于订阅号调整看，腾讯在资讯方面正在想着头条化调整。

尽管张小龙一直在强调，微信是一个平台工具，去中心化是他的使命。而‘去中心化’，最后形成的还是微信的中心化。现在的微信早是人们的社交中心；生活中心；工作中心……

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