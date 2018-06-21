腾讯王卡新福利：可共享3张亲情号！

腾讯王卡于2016年10月21日推出，可享腾讯系应用专属流量特权，类似微信、QQ、腾讯视频等百款应用皆可免流，可以说是目前最火爆的几款互联网卡之一。现在腾讯王卡又带来了新福利，之前的亲情卡服务可以开通3张了！

所谓亲情卡服务，就是可以以非常低的月费共享腾讯王卡的各项特权。同时亲情卡和主卡之间互打电话免费、流量共享、共用一个话费账户。具体福利及资费参考下图：



图片截自微信

从图中我们可以看到，之前的月费是9元/月，现在在促销期间6元/月且长期有效，所以说决定开通亲情卡的用户要抓紧时间办理了。

具体的办理流程是：关注微信公众号“王卡助手”——特权——个人中心——申请亲情卡。之后便会显示如下界面。



因目前最多可开通3张亲情卡，王卡套餐便支持4人共享，这等同于变相降低了王卡的资费。类似腾讯王卡套餐的还有联通的冰淇淋套餐，后者采用了另一种优惠策略“大冰神卡团购”：3人成团享受7折月费。



可以看到，从前“寸土寸金”的流量随着5G时代的来临已经逐渐向包月、包年化转变。未来我们的移动网络体验将变得愈发廉价。

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