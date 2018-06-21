逆流而上还是另辟蹊径？ofo取消免押金

近期对于共享单车来说，免押金这三个字可谓是火爆至极，至于为什么这么火爆，其中的缘由不言而喻。相信用过共享单车的朋友们都知道，如果在使用之前越过这个交押金的程序，既能让你非常快速地使用又少了一分心理负担，因为有时押金不知不觉就可能退不了或者隔很长时间才能退。而这些也成为了一部分人放弃使用共享单车的原因之一，为此，免押金的出现在一定程度上也让更多的人重新开始使用共享单车了。

在这之前，推崇免押金活动力度最大的共享单车企业莫过于ofo、摩拜单车和哈罗单车，而关于它们之间的免押金大战也是一触即发，虽然免押金活动尚未普及到全国，但是大部分城市的用户都已经享有了这项福利。然而，让人意外的是，就在上周ofo取消了免押金的活动，具体就是ofo之前的芝麻信用分超过650免押金的活动将不复存在。





在免押金风波比较火热的情况下取消免押金，相信很多人都会对此产生好奇。那么ofo这么做究竟是为什么呢？据相关人士称ofo的这次做法是为了盈利而加强变现能力。与此同时，ofo又出现了像3分钟2元钱的费用问题，这也让非常多的用户感到不满。如此看来，取消免押金以及这次事件也为ofo带来了不小的麻烦。

对于免押金来说，它无疑是方便了大众群体，但是如果从企业的角度出发它也会让其承担一定的经济压力。当然，无论是寻求盈利途径还是提升变现能力，抓住用户的心终归是不会错的。对此，我们只能期待着在未来某一天ofo的免押金活动能够重新上线了。

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