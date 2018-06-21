早报:美团IPO在即 马化腾发文怒斥黑公关

【科技早餐】

●传美团点评将于6月22日向港交所递交IPO申请

美团点评赴港上市的时间表确定。根据财新从两位市场人士处获悉，美团点评将于本周五（6月22日）向港交所递交IPO申请，IPO承销商包括高盛、摩根士丹利、美林美银和华兴资本。

Z点评：今年将迎来一波独角兽上市潮，美团就是其中一个。



美团点评拟近日提交IPO申请（图片来自http://www.techweb.com.cn/finance/2017-11-07/2603254.shtml）



【行业热闻】

●华为宣布完成5G研发试验第三阶段NSA全部用例测试

华为宣布率先完成IMT-2020 5G推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段NSA（非独立组网）全部用例测试。5G第三阶段测试作为5G技术研发测试的最后一环，也是最接近5G商用的一环。



●Instagram月活达10亿 发布长视频平台IGTV

本周三，热门图片社交平台Instagram宣布，其月活跃用户数达到10亿。该Facebook旗下社交应用的活跃用户数保持高增长，去年9月份时的月活跃用户数为8亿，日活跃用户数5亿。另外，Instagram在今天还发布了IGTV，一个面向创作者们的长视频平台，这10亿月活跃用户将是该新平台的观众。



●马化腾：黑公关近两个月突然爆发 是时候挖根源了

腾讯董事会主席马化腾在其朋友圈中发文称，若不是这个纰漏，很多人没有意识到黑公关是多么猖獗。近两个月突然爆发，本想一贯佛系忍忍就算了，但是时候挖根源了。

●中兴通讯：美国参议院所通过NDAA版本仍非美国法律

中兴通讯刚刚发布公告，对此前有关美国处罚相关消息进行澄清。此前有报道称，“美国参议院于周一晚通过了一项将恢复对中国电信巨头中兴通讯股份有限公司进行处罚的立法案。”对此，中兴表示，美国参议院通过的NDAA（《国家防御授权法案》）的版本目前仍非美国法律，因为其仅在美国国会参众两院中的一院获得了通过。

●中国移动投资小米IPO：已签署协议

中国移动的相关负责人对媒体表示，中国移动一直以来都在积极进行TMT行业布局，寻找战略投资机会。通过参与小米集团的IPO投资，中国移动期望可实现与小米集团之间的资源互补，获取终端、物联网和5G业务等方面的协同效应，有助于提高业务能力和服务水平，扩大业务版图，增强客户黏性，进一步提升公司的竞争力和影响力。

●小米香港IPO规模至多61亿美元 定价区间在17至22港元

据彭博社报道，小米为规模至多61亿美元香港IPO设定条款，IPO定价区间在17至22港元。小米投资人据悉计划在IPO中发行21.8亿股股票。知情人士透露，小米最早计划这周四开启IPO。

●迪士尼收购福克斯的交易据称接近获得美国当局批准

迪士尼和福克斯在合并协议中同意出售包括福克斯地区体育网络在内的资产。美国政府的批准可能使得迪士尼在与康卡斯特对福克斯资产的竞购中锁定胜局。福克斯周三接受了迪士尼调高后的收购报价。在上周康卡斯特提出以650亿美元收购之后，迪士尼上调了报价。

●高盛CEO：我没有比特币 但不代表它没有未来

高盛CEO劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankfein)今日表示，他本人没有比特币，高盛也没有比特币，但这并不意味着数字加密货币就没有未来。他解释了世界从原来的黄金交易过渡到法定货币的过程，通过这个例子，他表达了自己的观点，即数字加密货币将来可能会继续存在。

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