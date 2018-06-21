五年前，百度公司把旗下的知名音乐软件千千静听更名为百度音乐，当时曾经引发了一阵不小的讨论。让人没有想到的是，时过境迁，百度公司昨天正式宣布，百度音乐正式更名为千千音乐。这样的举动除了让人勾起一些对于千千静听的回忆，还有对于目前百度音乐的隐隐担忧。



传统回归？百度音乐这次改名为哪般（图片来自于sohu.com）

根据太合音乐官方微博表示，旗下百度音乐正式进行品牌升级，百度音乐将更名为“千千音乐”，同时启动全新LOGO和域名。官方称，此举是为更好地与与太合音乐上下游全产业链相融合，实现各个模块的联动效应。虽然品牌升级，但千千音乐在使用体验上将会和此前保持一致，人格化、场景化、智能化的“音乐伴侣”发展战略不变，继续依托“太合+百度”的双生态体系。

回首千千静听的历史，就又要谈到中国互联网1.0时代。千千静听的前身为“MP3随身听”，诞生于MP3播放器在中国大规模泛滥的年代，恰好也是笔者的小学时代。之所以会将名称定为千千静听，也是来源于软件作者喜欢歌手陈慧娴演唱的歌曲《千千阙歌》。

对于大多数的个人开发者来说，将软件卖给一家大公司成了那个年代不错的一个归宿，千千静听也不能免俗。2006年7月30日，百度公司正式对外发布了收购千千静听的消息，从此拉开了音乐软件竞争的序幕。

千千静听因为其悠久的历史、齐全的功能以及贴心的设计，受到了众多用户的追捧。也正因为如此，2013年千千静听改名百度音乐的时候，才会受到如此之多老用户的反对。这些反对的用户绝对不会想到，他们喜爱的那个品牌，有朝一日还会以这样的形式回归，无不令人唏嘘。

百度音乐之所以会出此下策进行改名，无疑是因为他们在现在的音乐市场中无法与腾讯、网易和阿里这样的巨头进行竞争。根据去年10月份音乐类App月活跃用户数量统计，腾讯音乐旗下的酷狗音乐、QQ音乐和酷我音乐月活跃用户都已经超过了1亿人，甚至酷狗音乐的月活达到了2.1亿。排在这三款软件后面的网易云音乐月活6千万，咪咕音乐达到1500万，阿里巴巴旗下的虾米音乐也超过了1000万。相比之下，百度音乐的月活跃用户仅有700万，就显得很难与其他对手进行竞争。

百度音乐此次更名千千音乐，自然是希望那些之前使用千千静听的用户能够重新回归。不过，这样的愿望想要实现似乎并不是那么的顺利。千千静听是一款主打PC端的软件，而在2013年的时候更名。也就是说，“千千”这一品牌完美的错过了移动互联网时代。因此，在这个移动互联网的时代，百度音乐想要借助“千千”这一品牌东山再起，似乎只是一个美丽的梦想。

对于百度来说，解决旗下音乐业务营收问题最切实可行的办法无非两条。一种方法就是直接出售，另外一种则是拆分独立运营，并按照当下的市场规律来进行经营。毫无疑问，后者更加符合百度的行事规律，尤其是有着爱奇艺这样的一个成功案例在前。

然而，后发企业如果想要发展，音乐行业显然比视频行业要难发展。全新的自制视频节目相对更容易成功，只要投入大量的资金并辅以正确的宣发手段，一档全新的视频节目很容易成为当下的爆款，并带动视频网站获得更多收益。音乐软件并不一样，版权就是那个迈不过去的坎，同时音乐软件还要做出属于自己的特色，这就是一件难上加难的事情了。

在笔者看来，千千音乐的未来仍旧不明朗，PC与移动兼顾的策略很容易让百度在哪个领域都做不好。因此，把更多的精力放在一个战场上，采取正确的策略，是“千千静听”未来重新崛起的一个重要基础。所有经历过互联网1.0时代的人们都或多或少对千千静听有着自己的感情，这个黄色的耳机能否真正的复活就只能让时间来检验了。

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