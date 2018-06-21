跟阿里决裂？ofo摆脱支付宝自建信用体系

ofo小黄车近日宣布，将全面取消信用免押金服务，并且在6月19日正式上线了自家的新一代积分信用体系。也就是说，ofo彻底跳出了支付宝的圈子。

“信用免押金”当前已经是共享单车行业中最为有价值的服务之一。Ofo取消信用免押金服务，难免背上“开倒车”的嫌疑。不过也从另一方面看出，ofo跟阿里巴巴之间的关系也到了不可调和的地步。



ofo摆脱支付宝自建信用体系（图片来自http://blog.sina.com.cn/s/blog_14018eab10102x8h9.html）

ofo在信用免押金这件事上开了倒车

信用免押金当前已经是一种“行业潜规则”。ofo的竞争对手如摩拜和哈罗都在不遗余力的推广这一服务，并视为行业竞争中不可获取的一项服务。

今年三月哈罗单车就宣布，将在全国范围内推广信用免押金服务。成为了首家全面支持信用替代押金的企业。

至于摩拜则在今年5月陆续在合肥、杭州、东莞等城市实行无门槛免押。6月11日，摩拜宣布扩容信用免押城市，涵盖扬州、绍兴、龙岩等百余座二三线城市。

ofo早前也一直在推广信用免押金。截至今年4月份的时候，ofo免押金城市已经扩展至25个，但是仅仅两个月之后，ofo变取消了这一个服务。

取而代之的是，ofo上线了一个全新的信用系统。该体系通过参考用户行为、历史骑行数据、用户结费情况、以及在平台的其他行为数据等综合测算得出，每个人的初始分值为270分，最高是600分。虽然新的信用系统上线了，但是这个系统并不支持信用免押金。

不过ofo在说明中曾提到，未来“逐步提供相关权益，如押金、认证、报修和创新服务体验等”。

ofo在信用免押金这方面开倒车，显然有些让人想不通，必将这都是同行间竞争必不可少的武器，请一方面，就不怕用户流失吗？！显然相比较用户流失，ofo面对的问题远比这严重得多，那就是财务状况堪忧。

本月初，ofo就被爆出财务危机。按ofo每月4-5亿元的人员工资和运维等支出、及持续流出的押金计算。也就说，阿里巴巴的8.8亿美元也就够ofo“烧”三四个月。

援引早前华夏时报的报道，ofo将单车作为不动产抵押，获得阿里17.7亿元的融资。第一笔5亿元的融资，ofo向蚂蚁金服旗下的上海云鑫创投抵押了北上广深四个城市的445万辆自行车，这笔抵押将于今年6月7日到期。第二笔12.66亿元的融资，则抵押了北上深杭和成都五地的部分自行车，到2020年2月到期。

也就是说，ofo的新一轮融资已经到了眼前，在没有抵押物以及董事会还没有通过融资计划的情况下，ofo很难再通过其他方式融到钱。现在取消信用免押金服务，在一定程度上可以帮助ofo缓解一下资金危机。



ofo自建信用体系

据了解，ofo取消信用免押金之后 ，用户要想用车就必须缴纳199元押金，或者是缴纳95元的福利包（如果账户为0是用户则要充值才能继续使用ofo单车）。

另外，ofo还在个别地区上调了用车资费，相信如果实行的顺利将会大规模推广。ofo在武汉、太原、郑州、昆明、西安等城市骑行收费方式从原来的单一按时长收费变成起步价+时长费+里程计算。

当然这背后的连锁反应也该注意，当前共享单车行业都在推行信用免押金，ofo这样做势必会造成用户的流失。

ofo另起炉灶，要跟阿里巴巴决裂？

ofo在2017年与支付宝合作推广信用免押金，当时蚂蚁金服也参与ofo的E轮融资。而且ofo一度还是芝麻信用最重要的线下使用场景。根据3月12日ofo的官宣，自ofo实施信用免押金一周年，一年以来已累计免押近3000万人，节省押金超过40亿元。

芝麻信用平台截至2017年底，各个行业累计所免除的押金及对应的用户数也仅仅是400亿与4150万。也就是说仅ofo一家，就占了芝麻信用70%的用户数与10%的免押金总金额数。ofo还在海外布局共享单车业务，这也为蚂蚁金服出海提供了一个很好的渠道。

现在ofo要跳出阿里巴巴的圈子另起炉灶，显然ofo与阿里巴巴之间的关系也到了很紧张的地步。ofo在接受了阿里巴巴资本之后，又跑去微信平台推出了小程序，加上滴滴一直没有退出ofo董事会，因此让阿里巴巴对ofo产生了不信任。

接下来就有了5月阿里巴巴选择向旗下哈罗单车增资20亿元。也就说，当ofo最需要钱的时候金主突然断供了。

ofo之后的选择将至关重要，如果ofo继续走独立发展道路，则在面对哈罗和摩拜的竞争时会非常吃力，现在只剩下阿里巴巴和滴滴可以选择，到底选谁就要看谁给的好处多了。

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