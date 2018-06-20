曾被老用户吐槽的联通逆势而上在这方面超越移动

近日，联通公布5月运营数据，终于，联通4G用户总量已经突破2亿大关，而且始终保持着用户量净增长状态，通过联通公布的数据显示，5月期间联通4G用户净增207万户，虽然这一数字在4月是406万，5月相比4月增长有些放缓，但是整体增量一直是正向的，同时在固网宽带用户上也有30.9万户的增长，累计用户达7861.9万户。



图片数据来自中国联合网络通信股份有限公司官网

面对财报可能只是自己零头的联通，移动却表现出了颓势，在本身稳固的4G用户量前也出现了用户流失的情况，曾经被吐槽不重视老用户的联通在日渐普及的4G大战中逆势而上，不断出新的优惠套餐吸引了一大批用户转入，而移动后知后觉也被迫推出新的不限量套餐，但也难挡用户流失，对于基本流量、通话来讲，移动始终没有很优惠实在的价格，让用户直呼用不起。





中国联通

如今3GPP正式批准了第五代移动通信标准5G NR独立组网（SA）的冻结，而此标准也将统一网络制式，各运营商也不能像4G时候各执不同网络制式来竞争了，5G的无声战争即将打响，想要获取更多的用户，还得看各运营商怎么将真正实在好用的移动网络体验带给用户，毕竟携号转网也将落地，到时候选择权就更在我们用户手里了。







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