刘海要凉凉了？它们或许才是真的全面屏

全面屏手机的萌发始于2017年，起初人们对于全面屏手机的概念还是相对模糊的。从2017年的下半年开始，人们对于全面屏手机的猜想从未停止，直到各大手机品牌旗下全面屏手机的发布才让这种全面屏猜想狂潮得到了缓解。从三星Note 8、小米MIX 2再到iPhone X，它们给我们展现出了三种不同风格的全面屏样式，也正是因为它们的出现让我们看到了全面屏手机即将成为未来手机的发展趋势。





当时全面屏手机的最理想目标就是达到100%屏占比，而追逐这个目标的过程则是非常艰辛，因为其中遇到了非常多的问题。虽然iPhone X的Face ID非常完美地解决了前置指纹识别的问题，但是各种面部传感器以及前置摄像头让它的全面屏不得不多了一块不大不小的“刘海”，而它当时也一度被推上了风口浪尖。为此，我们又看到了似乎可以代替面部识别的屏幕指纹技术。

然而，令我们感到意外的是进入到了2018年以后，刘海屏竟然成为了众多新品全面屏手机的标配。从vivo X21到OPPO R15再到华为P20，它们的出现让我们感受到了刘海屏时代正在悄然而至。刘海屏的出现最开始就是为了解决前置摄像头以及各种面部传感器的问题，虽然对于整体来说它并没有产生太大影响，但是还是引起了非常多用户的吐槽。即使是现在依然还有很多人对这个刘海而感到“耿耿于怀”！





难道这种问题就不能得到更加完美的解决吗？vivo NEX和OPPO Find X这两部手机的出现让我们看到了另一种技术，而它们的原理貌似是相同的，在不影响屏占比的前提下巧妙地将前置摄像头以及面部传感器隐藏起来，它们的出现不得不让人们所叹服。我们先来看vivo NEX，它采用的方法是升降式前置摄像头辅以屏幕指纹技术。屏幕指纹技术自然不必多说，它的升降式前置摄像头位于机身顶端，在手机开启自拍以及视频通话的时候它就会以0.8秒的速度弹出来，连续升降5万次的灵活性让它不会轻易损坏，这样的方式也让很多人拍手称快。

再来看看OPPO Find X，它所采用的是“全隐藏式3D摄像头”和面部识别，它是整个顶部的前后摄像头都藏在了机身中，而当使用时它就会自动升起，同时，距离传感器、接收器以及红外摄像头等元件和前后摄像头一样都隐藏在了机身顶部。从它的启动方式来看和vivo NEX一样同样是升降式，只不过不同的是OPPO Find X可升降的元件要比vivo NEX多很多。





如此看来，对于屏占比100%来说，OPPO Find X和vivo NEX现在是最为接近的，它们的出现让我们看到了比刘海更加先进的解决前置摄像头以及面部传感器等问题的技术。说到这里我想很多人就要问了：“它们能否代替刘海成为全面屏手机的一种新趋势呢？”虽然它们从目前来看非常具有科技性，但是新事物的出现必然会有一段让人们接受的过程，至于能不能代替刘海屏并不重要，重要的是我们又看到了另一种全面屏手机，或许这就是科学技术的魅力所在吧！

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