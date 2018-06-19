阿里高德城市大脑 智慧交通公共服务版首亮相

北京时间6月19日午后，在世界交通运输大会期间，国内最大的移动出行平台高德地图联手阿里云在北京发布城市大脑·智慧交通战略，城市大脑·智慧交通公共服务版也首次亮相。

高德集团总裁刘振飞在发布会上表示，城市大脑是驱动未来城市交通发展的新变量。城市大脑将实现交通系统中个体最优和全局最优之间的动态平衡，终局是真实世界三元素人、车、路在大脑进化中实现“无人之境”。



同时，城市大脑·智慧交通将首先在国内50个城市落地，预计平均为用户的每次出行节省时间10%。高德地图副总裁董振宁介绍，构建城市大脑·智慧交通，高德地图具备数据、生态和应用三大优势，把针对政府管理部门和针对公众出行的服务有机地融为了一体。





城市大脑·智慧交通已经在大出行领域取得阶段性成果，在北京，通过信号灯配时优化，机动车通过路口的平均延误下降了6%、停车比例降低了3%；在上海，针对南北高架各路段交通状态所建立的神经网络模型的预测精度提高了10%。

重塑人车路 城市大脑驱动未来交通发展

“城市大脑是驱动未来城市交通发展的新变量。”刘振飞认为，真实世界三元素人车路不断变化，让交通拥堵、公共资源占用等城市问题趋于严峻。

今天，人的出行需求从出行方式向出行全周期转变，出行决策、目的地服务正在逐渐成为用户关注的重点。

与此同时，车的形态也在不断变化。不仅交通工具的空间和技术在创新，无人驾驶汽车、飞行汽车、胶囊高铁等已经不再遥不可及；而且交通工具的服务模式也在创新，车不再是单纯的载具，而是继手机之后，正在成为新的移动互联网服务平台。

路的概念也在立体化。除了普通路网之外，包括了地下、天空、水上的新空间，以及景区、酒店等真实世界的新地点。

显然，人、车、路的新变化，给未来城市可持续发展带来了更大的挑战。而在数字化解决的各种尝试中，信息孤岛、局部视角以及数字沉睡如同三座大山，让应对这些挑战的努力变得“有心无力”。

高德地图作为国内最大的移动出行平台和交通出行行业基础设施，一直致力于打造城市大脑•智慧交通体系，为破解城市交通难题提供新动能和新变量。

董振宁表示，城市大脑将唤醒分散、沉睡的数据，打通数据孤岛，形成全局规划，最大化将数据“资源”变为“资产”，重塑人车路，驱动未来交通发展。

高德三大优势 构建城市大脑·智慧交通

城市大脑·智慧交通是用数据资源来优化现有城市交通的终极方法，也是数据智能时代阿里巴巴的战略性选择。与会专家表示，城市大脑·智慧交通打通了数据、生态和应用之间的链路，然而当下一些自称“大脑”的系统，却受限于其中一环，并不“聪明管用”。

与此相反，高德地图16年来已经在数据、生态、应用三个维度筑造了“护城河”。大数据是城市大脑的血液和养分。高德地图积累了交通出行行业最大规模的多元大数据，不仅拥有位置、生活、交通、社会等不同种类的海量数据，而且拥有实时路况、位置定位、交管部门开放数据等关键数据。此次，高德地图与阿里云一起，建立了城市大脑·智慧交通的“数据底盘”，提供标准化、普适的数据融合、计算、分析和输出能力。

生态是对城市大脑的丰富和提升。高德地图服务7亿用户，已经建立了用户生态、交警生态、应用生态、汽车生态和景区生态五大群体生态。比如，不到两年时间，高德地图与150+城市战略合作共建智慧交通。同时，与公安部、交通运输部、国家旅游局、气象局等国家部局建立战略业务合作。良性、成熟的交通出行生态，帮助城市大脑智慧交通体系成长，让连接人车路、重塑人车路成为可能。

应用是对城市大脑能力的检验和反哺。阿里高德城市大脑•智慧交通的应用服务可以分为左脑和右脑。左脑是城市交通治理解决方案，打通城市数据神经系统和城市交通疏导系统，服务于政府部门；右脑是城市智慧出行解决方案，提供公共出行调度系统、智能引擎规划系统和无人驾驶高精地图，服务于用户。

董振宁表示，左脑和右脑有机融合，政府端和用户端一体化服务，是阿里高德城市大脑·智慧交通的独特优势。其中，高德易行平台，为用户提供10种出行方式，并为9家主流出行服务商赋能。城市大脑•智慧交通是否聪明，可以通过阿里高德在交通出行领域的应用和服务检验，并通过检验和反哺不断进化。

首批50城落地 为用户每次出行省时10%

此次发布会上，城市大脑•智慧交通公共服务版首次揭开面纱。基于高德地图与阿里云多年的技术沉淀，公共服务版为行业用户提供基础预警、智能诱导、事件管理、研判解决四大方案，实现了联动真实世界、均衡导航用户和优化信号配时三大创新功能，为政府管理调度和公众出行两端提供一体化服务。

公共服务版让城市交通的管理者更便捷地接入人工智能，利用高德地图已有的数据和人工智能算法，快速解决城市的交通问题。目前，公共服务版对合作伙伴有四大开放，包括数据开放、计算能力开放、功能开放以及人才开放，未来随着功能完善还有更多开放。

以均衡导航用户功能为例。针对交通管理中经常发生一条道路堵得水泄不通，而周围其他的道路还比较畅通的情况，该功能基于高德地图在驾车用户中的高渗透率，通过平台实现了交警对于驾车导航用户的疏导，结合交通推荐路线和规避拥堵的方式，实现动态分流，科学分配路权，避免拥堵。

另董振宁透露，阿里高德城市大脑·智慧交通将首批在北京、上海、广州、杭州等50个城市落地，其愿景是平均为每个用户每次出行节省时间10%。

根据第三方机构QuestMobile的调研数据，截至2018年3月，高德地图日活跃用户数量（DAU）已达超6000万。以此推算，城市大脑•智慧交通将为用户节省的出行时间相当可观。

刘振飞则强调，城市大脑•智慧交通体系建设的终局是城市交通随着大脑的进化实现“无人之境”：城市车辆大多无人驾驶，交通管理系统基本无人操作，道路交通安全达到极致。这一切都由城市大脑指挥调度，但这时人们感觉不到城市大脑的存在，就如同感觉不到拥堵的存在。他还呼吁，生态伙伴携手努力，早日实现“无人之境”，共同推动未来城市可持续发展。

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