CESA2018简讯：最佳游戏产品竟是一款VR

2018年CES Asia亚洲消费电子展于2018年6月13-15日在上海国际博览中心举行，作为亚洲科技品类最大的的线下展会，中关村在线从第一届连续4年派记者团队前往现场进行全面的图文视频报道，带给大家最新的创新黑科技产品和行业动态；更有18项科技大奖为您揭晓。









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