早报:谷歌地图移除Uber功能 OPPO发布Find X

【科技早餐】

●谷歌地图移除Uber功能 未来不再提供应用内打车服务

谷歌和Uber合作在谷歌地图（Google Maps）中加入了一项新的功能：用户可以直接从谷歌地图上搜索、预订Uber车辆并进行付款。用户都不需要安装Uber的应用就可以使用这项服务。18个月之后的今天，该功能黯然下线。谷歌发布了一个新的支持页面不痛不痒地解释说：“您将无法在谷歌地图上预订Uber服务。”

Z点评：谷歌和Uber之间城市合作伙伴，现在变成了竞争对手。



谷歌地图移除Uber（图片来自http://tech.ifeng.com/a/20150813/41418263_0.shtml?utm_source=tuicool）



【行业热闻】

●OPPO Find X开启全面屏新形态 999欧元起

北京时间2018年6月20日凌晨，OPPO在法国的巴黎召开了新品旗舰发布会。OPPO Find系列再度回归。目前欧洲市场售价方面已经曝光，8GB+256GB版本的OPPO Find X售价为999欧元；OPPO Find X兰博基尼定制款的售价为1699欧元。【点击详情】



●贝索斯身家达到1419亿美元 今年已增加436亿美元

亚马逊创始人贝索斯目前的身家已经达到了1419亿美元，今年不到半年的时间里就已经增加了436亿美元。按今年已经过去的169天计算，贝索斯的身家每天增加近2.58亿美元，每小时增加1075万美元，每秒则增加2986美元，折合人民币约19247元。

●人人公司第一季度净营收1.41美元 同比增长570%

人人公司(NYSE: RENN)今日发布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。总净营收为1.405亿美元，同比增长570%。净亏损为4160万美元，而上年同期净亏损1620万美元。基于非美国通用会计准则，净亏损为1880万美元，而上年同期净亏损1100万美元。

●甲骨文公布第四财季财报：净利润同比增5%

甲骨文今天发布了2018财年第四财季及全年财报。报告显示，甲骨文第四财季总营收为112.51亿美元，与去年同期的108.92亿美元相比增长3%，不计入汇率变动的影响为同比增长2%；净利润为34.08亿美元，与去年同期的32.31亿美元相比增长5%，不计入汇率变动的影响为同比增长2%。甲骨文第四财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，但其盘后股价仍大幅下跌近4%。

●Uber测试新功能：多等几分钟打车费就会降低25%

据Uber一名员工发布的一条Twitter消息显示，该新功能可以告诉用户何时打车费用会降低。例如，下午4点56分打车，费用是10.18美元。但用户只要再等4分钟，下午5点打车，则费用仅为8.15美元，降幅为25%。Uber应用提示用户：“如果可以晚点走，我们建议您17点打车，这样费用会更低。”

●苹果电脑“快速查看”存在漏洞 或可泄密加密数据

安全研究员Wojciech Regula在博客中详细描述了苹果“快速查看”存在漏洞问题。Regula指出，苹果的“快速查看”机制可生产并缓存文件、图像、文件夹和其他数据的缩略图，以便macOS快捷访问。苹果的这个功能把缩略图缓存在未经加密的驱动其上，意味着源文件的碎片——哪怕是保存在加密存储器上的那些文件——也可能暴露在别有用心的人眼下。

●京东重型无人机下线：飞行距离超过1000公里

京东CEO刘强东表示，京东第一架重型无人机正式下线。刘强东称，该重型无人机目标有效载重量达到1-5吨，飞行距离超过1000公里，100%自主知识产权。另外，同样在618这一天，京东超重型无人机项目正式立项，目标有效载重量达到40-60吨，飞行距离超过6000公里。刘强东还称，这些技术研发投入巨大，但是坚信可以改变全球物流业，坚信可以为行业创造巨大价值。京东盘前下跌3.22%。

●划重点 OPPO Find X最常见20问解答

OPPO在法国巴黎卢浮宫发布了阔别已久的Find系列旗舰机——Find X。该机惊艳的外观，出色的配置相信让很多人垂涎欲滴。【点击详情】

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【科技杂谈】

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