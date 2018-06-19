真5G标准的确立从根本上解决了“三网合一”的问题

近日，3GPP正式批准了第五代移动通信标准5G NR独立组网（SA）的冻结，这也意味着5G通信技术第一阶段的全功能标准化工作已经完成，首个完整意义的国际5G标准正式出炉。接下来将进入产业将这个标准实地化的阶段。





5G是第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，相比较大家耳熟能详的2G、3G、4G来说是一种更新，最明显的感觉就是网速的不断提升，据悉，5G标准下将带来4G百倍甚至更高的网速，要知道4G网络下下个高清电影都用不了一分钟，5G下更是眨眼间就能完成了，更重要的是5G的延时也将大幅降低，这也让5G在更多应用方面能够大放异彩，说不定还将革命有线宽带。





5G标准下一个更显著的特点是将统一制式，不会像现在4G情况下三大运营商分别用着各式的网络制式，而我们选择手机的时候还要考虑是否支持，以至于手机“全网通”这一功能成了卖点，芯片供应商不得不为了支持不同的制式而专门定制，现在的5G统一标准后，我们买手机只需要买支持5G标准的新手机即可，也将不用在为之前的选择而发愁，三大运营商也只能考虑在其他方向建立自己的优势地位了。





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