CESA2018简讯：16大奖项亮相ZOL展台

2018年CES Asia亚洲消费电子展于2018年6月13-15日在上海国际博览中心举行，作为亚洲科技品类最大的的线下展会，中关村在线从第一届连续4年派记者团队前往现场进行全面的图文视频报道，带给大家最新的创新黑科技产品和行业动态；更有科技大奖为您揭晓。
一、产品介绍段落：
更多详情请关注中关村在线的后续报道。
本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：CESA2018简讯：16大奖项亮相ZOL展台http://news.zol.com.cn/691/6917336.html
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