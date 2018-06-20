对于京东来说，每年的双11购物狂欢节并非他们的重点，而618购物狂欢节则成为了京东业绩中比较重要的一笔。今年的618和以往有所不同，京东的业绩出现了大问题甚至传出了被腾讯的传闻。不过在购物狂欢节之后，京东最终实现了大逆转，甚至在618当天，他们官宣了谷歌进行的5.5亿美元注资。



一个618购物节之后 京东实现了惊天大逆转（图片来自于Engadget.com）

根据谷歌与京东集团的公告，除了5.5亿美元的投资之外，谷歌与京东还将结成广泛的战略合作伙伴关系，其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。这样的条件，显然是京东无法拒绝的。

从去年开始，谷歌就已经联系了多家厂商，以期能够重回中国市场。去年12月份，谷歌的AI中国中心就在北京正式落地。谷歌的相关业务已经在中国重新开展，因此他们寻找一些国内公司进行合作也是一件顺理成章的事情。

谷歌这次找上京东还是会让许多人感到意外。今年的618购物狂欢节之前，京东在业绩上出现了一些小问题，甚至传出了被腾讯收购的传闻。不过随着618购物狂欢节的结束以及与谷歌战略合作的公布，所有的波折和传言都不攻自破。

谷歌与京东的合作在一些业内人士看来是一次非常成功的合作。许多人可能会疑惑，谷歌究竟需要京东的什么，其实道理非常简单。近年来谷歌的市值在不断攀升，但身后的竞争对手也越追越紧，甚至大有赶超之势，亚马逊公司就是这其中的代表。

随着近几年亚马逊在电商领域的迅速崛起，让谷歌在数字广告领域十分头疼。虽然目前谷歌和Facebook仍将瓜分将近六成的数字广告收入，但分析人士都表示亚马逊在未来今年之内数字广告份额将持续攀升，位列谷歌与Facebook之后。

除了数字广告，谷歌的搜索引擎生意也很有可能被亚马逊抢了去。过去用户会在谷歌上搜索相关商品，并导入到购买地址。现在，用户习惯已经变成直接在亚马逊网站或者App中搜索商品，这对于谷歌的搜索引擎业务无疑是一个较大的冲击。因此，谷歌在这个时候选择拉拢一个新崛起的电商企业也就不意外了。



一个618购物节之后 京东实现了惊天大逆转（图片来自于weibo.com）

今年的这个618购物狂欢节中，京东商城累计下单金额达1592亿元，其中出库订单金额同比增长超过37%。随着京东物流自动化设备大面积应用，618期间，90%以上自营订单实现当日达或次日达。这样的成绩单显然可以让谷歌更加放心大胆的与京东进行合作。

京东的全球化战略是2018年年初就定下的。就在6月18日当天，刘强东也面向内部发布了一封站内信。这封站内信中刘强东直接谈到了与谷歌合作的意义，正是为了京东国际化战略得以最终实施。京东未来十年希望能够成为国际化企业，并将供应链服务输出到全球市场。

这样的愿景显然需要一个强大的海外合作伙伴，腾讯无法帮助京东成功的走向海外，而在这方面谷歌无疑有着得天独厚的优势。根据此前的消息，京东将会在2018年下半年进军美国市场。他们计划在美国西部的洛杉矶地区自建物流中心，以期获得更大的市场份额。

618购物狂欢节给京东带来的并不仅仅是实打实的业绩营收，更是京东扩张自己海外市场的自信。如果说618之前的京东就像一球落后于西班牙的葡萄牙队，而618购物狂欢节无疑就像C罗的那一记任意球，提振了整个公司的士气，并让他们实现了惊天大逆转。后续京东将会与谷歌实现怎样的合作，也非常值得我们期待。

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