12天闪电过会成泡影！小米推迟CDR或因高估值

小米在五月初正式向港交所递交了IPO申请，与此同时小米还将会成为第一个国内CDR改革后上市的厂商。可以说小米IPO将会创下多个第一或者是开创多个先例，为后续诸多独角兽回归A股试水。

目前，小米发行H股已通过港交所聆讯，估计小米H股发行将很快启动。6月7日，小米还向证监会提交了CDR发售申请。6月15日晚间，证监会发布消息称，小米发行中国存托凭证（CDR）将于6月19日召开的2018年第88次发行审核委员会工作会议中审核。

很多媒体纷纷表示，小米12天闪电过会将要开启。没想到端午节这天（6月18日），小米集团向中国证监会提交了暂停CDR的申请。证监会随即回应称“我会尊重小米集团的选择。”

对于小米暂停CDR的原因众说纷纭，小米官方也未做解释，不过这很可能跟小米目前过高的估值有关。



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小米高估值对于A股来讲太“虚”

早前来自保荐机构处的消息，小米IPO项目将在6月份完成，定价基本确定在1000亿美元以上，争1200亿美元；基石投资者定价在800亿美元以上。不过这段时间，小米的估值有所回落，但上市市值超过500亿美元已成定局。

融资规模上，早前消息称小米IPO至多融资100亿美元，是近几年融资规模最高的IPO项目。A股方面，小米计划融资300多亿，除了将会大大减轻在香港发售的压力，对于CDR来讲也算是一种对“中看不中用”的反驳。

从体量上和融资规模上看，小米发行CDR对于A股来讲都是压力不少。首先是，当前A股本身的容量和可供融资有限。

根据中国上市公司市值管理研究中心发布数据显示，2017年A股市值总规模创出历史新高，达到56.62万亿元，比上年增长11.85%；与此同时，A股市场整体估值水平继续下行，市盈率从上年的18.54倍降至16.5倍。

融资规模上，根据普华永道提供的数据显示，2017年沪深股市IPO共437宗，创历史新高，较2016年的227宗增长93%。融资规模为2351亿元，较2016年的1504亿元增长56%。

也就说小米高估值和高融资规模对于当前A股来讲会造成一定的流动性紧张问题。与此同时，小米上市期间还有工业富联（富士康IPO），拟将融资272亿，以及宁德时代计划融65亿，这两个IPO项目。

其次，A股市场目前主要是散户资本为主，抗风险能力差。根据相关数据显示，截止到2017年年中，A股散户持股比重为54.91%，机构持股比重为45.09%(其中包括3.01%的基金、2.17%保险资金、0.76%企业部门持股和0.41%的社保资金)。在全球比较上，A股机构投资者持股市值/总市值比值居中，机构投资者/流通市值比值靠后。

为了保护散户的利益，这就需要小米必须要有一个稳定盈利能力。不过小米提供的财报显示，最近三年加一季度，2015至2018年1季度，小米净利润分别为-76.27亿、4.92亿、-438.89亿、-70.27亿，各期末公司净资产分别为-867.14亿、-921.92亿、-1272.72亿、-1279.92亿。

结合当前小米超500亿美元的估值以及300亿元的融资规模看，散户投资的风险剧增。因此证监会早前在回复小米CDR申请时也要求小米详细说明，当前财务状况，融资情况以及相关对赌协议等等这些影响到未来公司正常运营的数据。

所以说，小米暂停CDR是符合当前形势的。小米在《关于推迟召开发审委会议的申请》称“经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划。即先在香港上市后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。”

小米估值到底值多少？只谈手机还差不多

小米上市招股书中，把自己包装成了一家“互联网企业”。小米业务模式分为三块：硬件、互联网服务和新零售（以 loT为核心的新零售和智能硬件）。这中间智能手机是小米的根本。招股书说明书显示：2017年小米的收入构成中，以手机为核心的硬件业务占比为70.3％，互联网服务占8.6％，新零售（物联网和智能硬件）占了20.5%。



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而且小米业务模式也是围绕着手机为中心。即小米通过低价手机快速占领市场，然后再一次推广自家的其他服务，包括帐户体系、支付体系，实现了有效的用户转化。这中间只要小米手机卖得好，其他业务就跟着好，一旦手机销量下降，小米也就开始栽跟头了。

另外，小米在国际市场上也收到了来自国内竞争对手的压力，向OPPO以及vivo等等。相比较其他经对手，小米在自研技术以及5G上仍旧是投入不足，考虑到国际大环境，一旦发生如中兴样的制裁，小米也会陷入休克状态。

总之，小米啥时候能“抛弃”互联网和新零售这些个概念，这样小米的估值才算是能正确反映其价值的。

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