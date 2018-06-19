ofo推出全新信用体系：骑车要小心了

共享单车ofo已经在上海、杭州、广州、深圳、厦门五个城市的逐步取消了信用免押金，取消了和芝麻信用的合作也意味着ofo开始自行研发信用体系，减少ofo共享单车被人为损坏的情况。相信大家都有类似的情况，满街都是小黄车，却没有一个能骑的。



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在ofo手机软件中可以看到信用体系评分，初始值270，最高值600。评价分数的增加和减少主要依据每次骑车是否正常履行记录，是否存在假保修、骑到运营区以外等等违规行为。如果每次骑行都没有问题，分值会逐步累积，不排除以后会有高分值的优惠政策，比如打折月卡、充值优惠等等。



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信用等级

在ofo信用详情中，有明确的ofo信用规范，严重的甚至会清零数据，比如破坏车辆、上私锁、交通违法。如果今后有破坏车辆、改装车辆等情况被发现，很有可能会被拉入黑名单，ofo也是希望用这样的规范让更多用户获得良好的出行体验，不再有那么多坏的小黄车，导致急需骑行的时候无法使用车辆。



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共享单车在几轮疯狂的淘汰赛之后，剩下的摩拜和ofo都已经步入正轨，开始用全新的信用系统，利用大数据让共享单车变得更加规范和安全。毕竟大量的共享单车已经让骑行用户变成了城市交通的重要参与者，无论是骑车用户还是政府企业都需要加强系统规划，让共享单车变成提高社会效率的工具，而不是浪费社会资源的占有者。

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