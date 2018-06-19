报警+定位！这样的系统你不得不喜欢

正常来说，当人们在遇到突发情况或者危险的时候，绝大多数人第一时间就会选择报警，然而有时因为报警还偏偏耽误了最佳的解决时机。可能是因为打电话的人过度紧张或者第一时间没有说清楚事发地点就让警务人员无法迅速的赶到事发现场。然而如果说有这么一个手机系统能在你报警的时候第一时间让警察发现你的位置，这样是不是更好呢？而现在iOS 12就能够让这些变成现实。





iOS 12是6月5日苹果在WWDC2018大会上发布的，它较上一代iOS 11来看产生了巨大的变化，有非常多的功能让人们非常期待。虽然目前iOS 12的公测版还不能正式更新，但是它的Beta版已经能从一定渠道去下载更新了。言归正传，我们还是来说一说iOS 12的这个报警定位功能。

当然，在此之前我还是要对国内的果粉们说声抱歉，因为目前这项功能仅仅只能在美国使用。这是iOS 12的新功能，如果用户们在遇到一些突发情况需要警察帮助时，他们只需拨打911（美国通用报警电话），与此同时iOS 12会让警方得知到你的位置，这样就能够使警察尽快地处理和解决突发事件。





iOS 12之所以能够拥有此项功能，这很大程度上要归功于RapidSOS。它能够使用和IP有关的数据管道使得911中心能够迅速得到呼叫方的位置，而它获得位置的关键要素就是GPS定位、WiFi定位以及蜂窝基站推测定位这三点。至于位置信息是以什么形式发送给警方，那么短信就是答案，在拨打911时候，iOS 12就会收集到用户的位置信息并且自动发送短信了。

我相信很多果粉看到这都会被iOS 12的这个新功能所吸引，虽然目前国内尚未有这种技术出现，但是我相信随着时间的推移以及科技的发展，这种有助于治安建设的功能在不就得将来就会出现，还请我们一起期待吧！

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