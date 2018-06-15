亚洲消费电子展是科技企业的一个考场

2018亚洲消费电子展CES Asia今天结束了。谁都知道美国的CES是世界消费电子展会的领导者，四年前它走出美国落地上海，也给业内人士带来很多疑问：它是一个什么定位的展览、都有谁来参展、展出什么东西？





消费电子产业是一个快速发展变化的行业，行业的展会也就不太可能一成不变。我认为亚洲消费电子展经过前三届的磨合到今年终于有了比较清晰的定位：立足中国市场，揭示消费电子未来。

立足中国市场很好理解，毕竟这是在上海的展会，参展商也大多是中国企业。其实我觉得更重要的是，中国现在已经是消费电子产品最大的设计、生产和消费市场，有不可限量的发展前景，中国企业和中国消费者对全球消费电子产业发展方向都有重要的影响力。尽管这个展会名字里有亚洲，但没有落在新加坡、香港或者东京。要把握中国的机会，我想这是主办方选择来到上海的重要原因。

如果说这个展会代表了未来方向，那么对科技企业来说，参加亚洲消费电子展的正确姿势，其实是一场考试。

今年的亚洲消费电子展吸引的厂商层次格外丰富。在大家预料之中的几个厂商类型包括：家电品牌、数码科技品牌、电商平台、汽车品牌、科技创业公司。



家电、数码科技领域的展商以中国本土厂商为主。联想、华为、海尔、海信、TCL等都已经是当之无愧的国际大厂。这个领域也有不少中小企业参展，它们一般都在某一领域深耕得不错。我认为有的科技数码厂商已经把握到了CES的脉搏，比如海尔并没有以电视冰箱空调为主题，颇大的展位上都是智能生活解决方案的展示，未来的科技产品不再单打独斗，谁能建设生态或者助力生态，才能活得更好。

但很多大品牌还没想明白这一点，只是把这里当作一个产品秀场展示实力，那么来CES Asia和参加其他家电展、电子展有什么不同？刷存在感当然也有效果，但打不出差异化或许效率有点儿低吧。

值得注意的是，外国的家电和科技巨头基本没有出现在亚洲消费电子展上，原因也不难推测：以它们的品牌定位，参展就要有大展台和新内容，刚刚参加过美国CES再来上海客场作战，面对的基本是中国消费市场，可能费力不讨好。

国内的大型电商平台齐聚CES Asia，天猫、苏宁和京东都在这里有面积很大的展位。尽管现在是电商促销季，它们并没有在这里打折卖货，大家不约而同地谈起了智能、生态和新零售。我觉得它们选择了正确的方向，加强消费者认知不必执着于这三天的几万参观者，让行业了解自己的长远规划和实力，拉拢合作伙伴才是正确的参展方式。





车厂根据规模动作不太一样。像奔驰卡迪拉克起亚现代本田这样不差钱的老品牌，参加这么一个“小”展会，真可能只是顺便来一下，科技企业跟他们在市场营销上的投入不是一个量级。值得关注的是以中国为大本营的新汽车品牌，它们都在以智能、互联、电动化为核心理念，而且严重依赖中国市场的潜力（说潜力是还没人造出车来卖）,相比国际大厂，参与了本届展会的态度更加积极主动。

科技创业公司是亚洲消费电子展的亮点。我们知道在不少细分领域，中国本土的创业公司已经具备了相当强的实力，只是它们还没掌握行业话语权，影响力也不够大。大公司固然实力强大，但它们的体制决定了有些创新必然要由外部的小公司来实现和发扬光大。谁敢说这些创业公司里面没有下一个谷歌或英特尔？当然，99%的创业公司会消失，但能给行业带来革命的公司有万分之一就够了，这个展会平台是能帮助它们成长的机会。

话说回来，不排除有的企业家底丰厚，就像富二代考什么大学都不担心就业，它们只把这个展会当作一次体验。但大多数人还是得靠成绩吃饭不是。

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