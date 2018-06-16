【 中关村在线新闻资讯】6月16日消息，CESAsia 2018亚洲电子消费展前夕，地平线公司正式推出了他们研发的新一代智能驾驶处理器征程2.0架构，随后他们也在展会上正式展出了这款产品。值得一提的是，征程2.0是面向L3／L4的自动驾驶解决方案。



地平线公司推出智能驾驶芯片：未来两年内铺开

这款征程2.0处理器目前还在研发之中，未来将会与其他硬件进行更进一步的协同优化。地平线创始人兼CEO余凯在接受采访时表示：“我们正在开发基于自己芯片的ADAS产品，目前已经与国内外客户在合作导入我们的产品。”

自2015年开始，地平线公司就已经开始了对于人工智能专用处理器的研发工作，而智能驾驶正是其中关键的一环。直到去年，他们推出了第一代人工智能处理器。余凯认为，国外诸如英伟达这样的厂商在这一领域走在了世界的前列，因此在产业化方面更加成熟，生态系统构架更加完善。余凯还提到，今年年底会推出基于征程2.0的ASIC芯片。

2018年CES Asia亚洲消费电子展于2018年6月13-15日在上海国际博览中心举行，作为亚洲科技品类最大的的线下展会，中关村在线从第一届连续4年派记者团队前往现场进行全面的图文视频报道，带给大家最新的创新黑科技产品和行业动态，更有18项科技大奖为您揭晓。

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