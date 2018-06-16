CESA2018亚洲消费电子展于2018年6月13-15日在上海国际博览中心举行。这其中，自然不会少了汽车企业的身影。在这次展会上，各家汽车企业除了发布新车之外，新技术自然是他们展示的重点。



CESA2018车企综合评述：自动驾驶与车联网争奇斗艳

多家厂商都发布了新车型和新软件产品。自动驾驶系统和智能车联网系统，代表了当下汽车企业的领先技术。这些新产品和新技术，都预示着国产汽车厂商光明的未来。

自动驾驶——黑科技从飘渺走向现实

过去几年中，自动驾驶一直是市场上的宠儿。许多厂商都表示会全力研发自动驾驶技术，但在前两年，自动驾驶对于大多数人来说还是一个比较虚无缥缈的东西。不过在今年的CESA2018大展上，越来越多的汽车厂商拿出了他们自己的自动驾驶解决方案。

百度作为近几年自动驾驶开放平台技术研发进度不错的厂商，Apollo在这次的展会上给人们带来了更多的惊喜。尤其是大多数企业推出自动驾驶轿车的情况下，百度与金龙汽车合作推出了无人驾驶小巴“阿波龙”和新石器运输机器人。这些产品都给自动驾驶市场带来了一股新风。





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大多数厂商的自动驾驶系统都已经引入了广角摄像头来辅助用户的安全驾驶。这些自动驾驶系统可以警报车前的危险，避免可能出现的摩擦或碰撞，确保行人和周围车辆安全。同样，凯迪拉克的Super Cruise智能驾驶系统则更进一步，通过精密激光雷达测绘，高精度地图数据，驾驶员注意力保持系统以及摄像头和雷达传感器网络运行。

智能车联网——给用户带来智能互联生活

对于大多数用户来说，随着互联网技术的发展，汽车早就已经不仅仅是一个代步工具，人们在车内进行娱乐和社交的需求越来越强烈，因此智能车联网技术应运而生。在这次的CESA2018大展上,车联网在展会里的分量已经与自动驾驶技术分庭抗礼。

比亚迪就是其中的代表，新推出的第三代车载多媒体系统可以随时对车内的大屏进行切换。比亚迪的这一智能网联系统名为DLink，搭载全球首创的智能自动旋转大屏DiPad。DiLink智能网联系统包括DiPad、Di云、Di生态和Di开放四大部分，势必将重新定义汽车智能网联。



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广汽传祺也是如此，新推出的车载控制系统可以感知用户的需求，自主进行语义分析，并扩展到汽车应用领域，迅速做出执行动作。该系统拥有30多项免唤醒功能，用户可通过自然交流，并对车内设施进行控制。

从上面两个代表性企业可以明显看出，车联网成为了汽车厂商更加关注的部分。这其中也有着对于相关技术的重视，也有着一些“无奈”。自动驾驶虽然成为整个行业的热点，但一些厂商在这一领域无法做出突破时，转头发展车联网功能不失为是一个较为聪明的做法。

结语

为期三天的CESA2018落下了帷幕，各家厂商也给汽车消费者们秀了一把黑科技，无论是自动驾驶还是智能车联网，这些原来只停留在想象中的场景正在一步步变为现实。明年CESA亚洲电子消费展还能给我们带来哪些惊喜，也十分值得期待。

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