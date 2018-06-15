Intel独立显卡就要来了？网友拍手叫好

近日，英特尔官方twitter发布简讯称英特尔第一个独立显卡将在2020年到来，虽然距离2020年还有不到两年到时间，但是Intel入局显卡已是振奋人心的事情。目前英特尔虽然在CPU领域一直是具有较强的影响力和市场份额，但是在显卡等终端硬件上没有核心的竞争力，老对手AMD和英伟达竞争激烈，倒是没有英特尔任何事，所以此次宣布入局也是为了捍卫芯片领域的地位。



英特尔发推宣布做独立GPU

英特尔此次官宣配图即是赫赫有名的Raja Koduri，曾任AMD Radeon事业部的高级副总裁和首席架构师，英特尔好不容易请来的大咖肯定要有大动作，所以进军独立GPU也不让人感到意外。



英特尔曾发布独立显卡i740

其实早在上个世纪，这话说得有点夸张，也就是1998年，英特曾发布了和Real3D合作设计的图形芯片产品i740，作为英特尔史上唯一一块上市的显卡，在当时也有着不错的性能和表现，也颇受用户喜爱，红极一时，但后来却没有继续将这一方向继续下去。



国外网友表示支持

英特尔这一消息的放出不知道老对手们怎么看，倒是网友们反响热烈，纷纷表示支持英特尔的加入，称竞争才会有发展，也希望英特尔能如做CPU一样带给我们性能强悍的独立显卡，重振硬件行业。

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