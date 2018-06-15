【 中关村在线新闻资讯】6月15日消息，本次CESA2018展会期间， 德赛西威正式发布了他们的车联网战略，同时还展示了他们的新一代智能驾驶舱和智能驾驶技术。 可以说，德赛西威从软硬两个方面向人们展示了他们的实力。



德赛西威发布车联网新产品 探索出行新方向

据了解，德赛西威新一代车联网产品注重全方位的安全防护，它能实时感知爱车的状态，也能通过云、管、端，基于一机一密，双向身份认证，通道加密等技术时刻守护联网安全。这些功能可以更加真切的提升用户的使用体验。

同时，德赛西威还公布了新一代的智能驾驶舱。新一代智能驾驶舱从情感关怀、轻度聚合、人机沟通三个层面着手，实现了多屏互动和手势识别，让驾驶舱的交互更加高效、更加智能。

2018年CES Asia亚洲消费电子展于2018年6月13-15日在上海国际博览中心举行，作为亚洲科技品类最大的的线下展会，中关村在线从第一届连续4年派记者团队前往现场进行全面的图文视频报道，带给大家最新的创新黑科技产品和行业动态，更有18项科技大奖为您揭晓。

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