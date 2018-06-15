【 中关村在线新闻资讯】6月15日消息，本次CESA2018展会期间，广汽研究院正式公布了iSPACE概念车型。iSPACE概念车型主要以用户需求为导向，以期重新定于未来的出行工具，而“去汽车化”正是这款产品最大的亮点。



广汽发布iSPACE概念车：车联网与自动驾驶助力

iSPACE可实现驾驶模式与居家模式的一键切换，通过巧妙的机关设计，能够将前、后座椅拼接为舒适的双人床；中控台可旋转角度“变成”具有交互功能的大屏，显示各种娱乐资讯。用户可以观看影片，进行互动游戏。

同时，iSPACE还实现了人与车、车与车间的交互体验。驾驶模式下，车载AI可以根据车主的状态（兴奋或者疲劳）变换不同的表情，播放不同的音乐及告知车主当前车况和路况信息。其前脸搭配对话框式的信息拨通系统和情感化的车灯互动表情，车尾搭载社交互动系统，创造了更直接、更丰富的社交新体验。

除了iSPACE概念车型之外，传棋的网联车载控制系统也给人眼前一亮的感觉。这一车载控制系统可以感知用户的需求，自主进行语义分析，并扩展到汽车应用领域，迅速做出执行动作。该系统拥有30多项免唤醒功能，用户可通过自然交流，并对车内设施进行控制。







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