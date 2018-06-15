【 中关村在线新闻资讯】6月15日消息，本次CESA2018展会期间，起亚公司正式带来了全新纯电动概念车型Niro EV。这款汽车最大的卖点就是纯电动，并提供了39.2kWh和64kWh两种不同电池容量的车型。起亚预计，Niro EV将会在今年下半年正式上市。



起亚推出纯电动车Niro EV：今年下半年上市

Niro EV最受人关注的部分就是它的动力驱动，这款汽车将提供两种不同容量的电池，较小容量的电池组为39.2kWh，最大续航里程超过240km。较大容量的电池组为64kWh，最大续航里程超过380km，使用100kW快速充电器可以在54分钟将电池电量充到80%。

根据起亚公司的计划，Niro EV将会在今年晚些时候率先在韩国销售，随后在欧美地区上市。不过，起亚公司并未透露这款车型的具体价格。

2018年CES Asia亚洲消费电子展于2018年6月13-15日在上海国际博览中心举行，作为亚洲科技品类最大的的线下展会，中关村在线从第一届连续4年派记者团队前往现场进行全面的图文视频报道，带给大家最新的创新黑科技产品和行业动态，更有18项科技大奖为您揭晓。

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