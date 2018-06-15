【 中关村在线新闻资讯】6月15日消息，百度公司Apollo开放平台此次出展CESA2018，给人们带来了诸多惊喜。在展会期间，百度正式宣布，他们与现代汽车在自动驾驶领域展开更加深度和全面的合作。同时， 百度Apollo与拜腾在车载系统方面还将达成深度合作。



百度Apollo宣布新合作伙伴 发布量产车型

据了解，百度Apollo开放平台今年的参展主题是“量产”。在Apollo展台，百度展示了其在自动驾驶、车联网、汽车安全等方面的产品落地进展，形成了智能驾驶产品矩阵。百度L4级自动驾驶技术赋能的量产无人驾驶小巴“阿波龙”、新石器运输机器人等亮相会场，全面呈现自动驾驶软硬解决方案。

在展馆外场，百度Apollo与现代汽车合作打造的自动驾驶汽车还提供了现场体验。同时，搭载全球首款AI人车交互系统——Apollo小度车载系统的智能驾驶舱也将对外开放。

除了上面提到的拜腾和现代汽车之外，百度还与宝马这样的国际顶级品牌达成了合作，同时与比亚迪、奇瑞等一流的自主品牌的量产计划也在稳步推进，Apollo正在向世界释放“中国引力波”，与遍布全球的合作伙伴乘势而上，创造更大的市场机遇和想象空间。

对于此次亮相CES Asia，百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇表示，在今年CES Asia上，很欣喜地看到Apollo受到越来越多国际OEM合作伙伴的认可和信任，Apollo和国际车厂的量产合作不断涌现，形成了完整的量产产品矩阵，这是Apollo加速创新，不断创造“中国速度”的体现。李震宇透露，Apollo作为百度“决胜AI时代”的重要角色，将继续对外开放更多可量产的前沿智能驾驶产品。





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