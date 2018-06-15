苹果又出黑科技！镜子就是你的iPad

据外媒报道，苹果正考虑生产一种“魔镜”，可以在屏幕与镜面之间任意切换。通俗一点说，它就是我们一直期盼的镜面显示设备。



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据悉，美国专利商标局本周四公布了这项专利的申请描述：“在显示部件（像素阵列）上方加入一个额外层，它可以让设备使用者看到图像。”该层可以让显示图像以外的部分依旧是镜面，同时还能任意改变显示图像的位置。



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这项技术也许和苹果目前产品线中的应用没有太多结合点。但从美学角度来说，如果把iPhone的屏幕换成这种镜面，将锁屏时的黑屏变成镜子还是可以的。

同时，它也完全可以自成一脉，可以想见的是此技术在家居生活等各方面的应用场景相当广泛。而且就以外界一直传闻的Apple Car来说，在挡风玻璃上显示导航路线或路况信息，不正是我们对于未来的期待吗？



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苹果已经太久没有惊艳这个世界了，相比不断优化iOS的流畅度来说，像iPhone 4那样彻底改变现有的交互方式，才是最让我们期待的。

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