魅族16终于要来了！骁龙845无刘海设计

魅族15发布已经有两个月了，窄额头窄下巴+宽屏幕的设计让魅族15在刘海屏机海中显得独特而具有魅力，特别是汝窑白版本更是把白色发挥到了极致，非常漂亮。但是魅族15 Plus搭载的三星Exynos 8895，还有魅族15的骁龙660处理器让这款旗舰显得不那么像旗舰，毕竟性能和骁龙845还有很大的差距，那么魅族16能满足我们的期待吗？



魅族15

真旗舰魅族16终于要来了！J.Wong最近在魅族论坛回复网友：16系列紧跟着8月份左右就能推出，并且有骁龙845版本，无刘海设计！



J.Wong回复

J.Wong回复中可以看出，魅族16有845的，言外之意是还有其他版本的，很有可能是骁龙710。

除此之外，黄章还表示：如果想要真的全面屏，上下都没有边框的手机，魅族可以做到，但是要为了去掉1毫米2毫米的边框，损失摄像头和更好的立体声扬声器的话，可能有些太极端了。由此可以大概推测，魅族16可能会像三星S9一样，依旧保留上下边框，但是应该会很窄，同时会有立体声扬声器。



魅族16渲染图（来自微博：@数码疯报）

网友还放出了魅族16的渲染图，黄章回复说：16比这个PS的漂亮多了，由此可见黄章对这次的魅族16工业设计信心满满。反正一定不会有刘海屏，讨厌刘海屏的用户可能会更喜欢这次魅族16的设计。这次的魅族真旗舰相当让人期待，你觉得魅族会采用怎样的外观设计呢？

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