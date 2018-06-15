免押金唯独北京缺席！市场和成本是关键

自从共享经济被提出以来，人们对于这个概念也已经愈发了解，而能让我们体验到最多的就是共享单车。随着低碳出行理念的加深，人们对于共享单车也是越来越重视，这种既能够锻炼身体，并且还能够在短时间之内到达距离适中的目的地的出行方式使得共享单车成为了大多数人非常喜爱的一种出行选择。





当然，正是因为共享单车这个概念的引入也产生了非常多以共享单车为主题的企业，比如ofo和摩拜单车。这两家公司目前已经成为了共享单车的主力军，在北京、上海等一线城市中，在各种各样的共享单车中，这两个品牌应该是最常见的。然而，新事物的出现不单单能让我们看到它们为我们带来的便利，同样它也存在着一系列问题。

在我们使用共享单车的时候，押金这个话题总会难以避免，而许多品牌的共享单车也是因为押金的问题让用户们不满。像这种交了押金再去使用的方式和租赁又有什么区别呢？为此，许多共享单车企业也使出了浑身解数，无论是价格调整也好还是各种活动也罢，这些从本质上还是改变不了只有交押金才能够使用共享单车的情况，因此免押金的概念再次走进了人们的视线。

随着时间的推移，进入2018年以后，共享单车的话题似乎没有去年那么火热了，而就在这时，免押金出现了。近期，以ofo、摩拜和哈罗这三家为首的共享单车免押金大战也拉开了帷幕，这也让许多喜欢使用共享单车的用户看非常欣喜。但是，令我们感到遗憾的是，北京的人们享受不到这个福利待遇。





在此之前，虽然摩拜单车和ofo展开了免押金计划，但是摩拜单车方面主要是在二、三线实施，而ofo免押金活动所囊括的一线城市也没有北京。当然，如果有人想问哈罗单车的话，那么身在北京的小伙伴们应该知道在北京哈罗单车的身影屈指可数。为此，有经济学家称市场是阻碍免押金活动在北京实施的一大因素，因为在目前北京的共享单车市场趋近饱和，在这样的情况下实施这种方法对扩散市场方面没有起到非常大的作用，因为目前北京的共享单车的数量已经在下降了。

除此之外，成本也是一大因素。在实施免押金的情况下，用户在使用车辆时的行为就很难控制，如果出现车辆损坏等意外情况，那将会大大提高共享单车企业的运营成本，再加上北京方面的用户数量比较多，这也就限制了共享单车免押金活动在北京的实施。

虽然从目前来看甚至可以说近期内共享单车想要在北京开展免押金活动比较困难，但是从大环境来看这将会是一种必然趋势。相信随着活动的推广和企业规则的完善，相信这一天不会太远，因为这项活动服务的毕竟是广大用户，一种能够得到用户支持的活动怎么能会被阻止呢？

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