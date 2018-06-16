CESAsia 2018总览:6大亮点看遍科技产业

“CES”来到亚洲，摇身一变成为了“CES Asia”，从2015年起，4届展会均在中国上海举行。而2018年的“CES Asia”作为各界人士关注的大展，也在掌声中渐渐落下帷幕，这一届的展会与以往不同，无论从展商数量和看展人数都破了历届的纪录。





那么这一届的“CES Asia”又有着哪些看点呢？我们一起来瞧瞧吧！

16大奖项齐聚ZOL展馆

从2015年第一届“CES Asia”开始，中关村在线承接了每一年的评奖工作，今年也不例外，此次共评出16项最佳产品奖，它们非别是：

最佳移动（通信）产品：华为HUAWEI P20 Pro

最佳影音/电视技术：海信80L5激光电视

最佳音频产品：小鸟音响TRACK+无线智能降噪耳机

最佳可穿戴产品：GARMIN FENIX 5X智能手表

最佳智能家居产品：百度小度在家

最佳游戏产品联想：Mirage AR智能头盔套装

最佳人工智能产品：科大讯飞讯飞翻译机2.0

最佳PC/平板电脑：华为HUAWEI MateBook X Pro

最佳汽车科技产品：BYTON拜腾BYTON Concept

最佳健康产品：富士康科技集团夏普 FP-WH70-W 空氣淨化器

最佳创新科技产品：联想ThinkVision X1（2nd Gen）

最佳创业项目：The Dreamlight System智能眼罩

最佳制造商技术：汉能 薄膜太阳能技术

最佳突破性创新：华为路由Q2

编辑选择奖：联想ThinkPad X1 Carbon 2018

用户选择奖：科大讯飞讯飞翻译机2.0

以上16大奖项含金量较高，在明年的评奖中，不排除有多款产品评定到某一个奖项中的可能，让我们继续期待吧。





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