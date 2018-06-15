2018年CEBIT（汉诺威消费电子、信息及通信博览会）已经接近尾声，本届汉诺威CEBIT从各个方面道路透露着一个“新”，全新的宣传，全新的开幕式，全新的LOGO设计，以及涉足全新的领域以及全新的环节。

种种措施下是CEBIT 2018在寻求新的转变，从过去关注ICT、数字化解决方案的企业级视角，向创新技术、数字化趋势转型的广阔平台升级。从单纯的展示，向着沉浸式的体验转变：SAP的摩天轮、IBM搭建的小型从冲浪池、沃达丰的超现实体验馆…

这些都在体现全新CEBIT正在打破自我，向着新的展会形式去做新的尝试。从美国CES、巴塞罗那MWC以及IF等等这些展会中重新找到属于自己的定位，和其他人所没有的特色。



CEBIT开始全新的探索

CEBIT 2018的2大亮点

第一个亮点，CEBIT上的d!campus数字校园。这里约有10个足球场大，展区中SAP的摩天轮、IBM吊车餐厅，以及英特尔搭建的小型从冲浪池、沃达丰的超现实体验馆等等集中了更是各样的娱乐项目和美食，可以说这就是CEBIT为各个与会者所打造的游乐园，游玩的同时可以让普通参观者体验炫目的科技和品牌。



SAP的摩天轮



d!campus数字校园（全景）



IBM吊车餐厅

可以说这是一个放松心情结交人脉、人际互动以及谈合作的最佳场所。另外国际乐队带来的DJ舞曲和现场音乐助兴也会营造创意十足，走在里面你感觉到这不是来逛展会，防腐蚀走进了某个嘉年华，节日氛围很浓郁。

当然，CEBIT考虑添加这些元素可不仅仅是仅仅为了玩，仅仅是为了“新”。要知道，参加CEBIT的企业或是展示的内容都是已经成熟或者是实现量产的产品。当与会者参与到这些娱乐项目的同事，也会发现更多的商机。可以说一个更具活力的CEBIT，除了能吸引专业和用户和企业外，还能引起更多年轻观众的关注。无论怎么变，CEBIT都没有弱化商务这个他本来的目的，d!campus数字校园恰恰是CEBIT官方希望人们在愉悦的气氛中进行商务洽谈和社交。

第二个亮点，2800家数字化企业才是CEBIT的精髓。这其中IBM、华为、Salesforce、Intel、Vodafone、HPE等全球知名IT企业搭建了规模很大的展台，并赚足了眼球。

华为作为国内顶尖的企业参展，3000平米的展台占据了13号馆的约30%面积，在所有的参展商中，华为的展区面积也是最大的几名之一，上百个合作伙伴一同与华为展示了全面的数字化解决方案。包括面向行业的智简网络解决方案、全新一代企业级全栈私有云解决方案FusionCloud 6.3、与微软联合的华为Azure Stack混合云解决方案等。

IBM在今年CEBIT上也是格外亮眼，先是CEO罗睿兰亮相CEBIT并作主题演讲，讲诉了数字化创新技术带来的颠覆性。随后开展期间，IBM围绕人工智能、云、大数据、IoT、安全、区块链、量子计算等主题进行了展示。

CRM解决方案供应商Salesforce是本届CEBIT上最“土豪“的公司，直接包下了整个9号场馆。德国Salesforce公司负责人Joachim Schreiner表示，“德国现在拥有全球数量最多的公司。”他们的许多客户都是第四次工业革命的先驱，并且正在利用云、社交、物联网和人工智能等新技术改变与客户的互动。此外，Salesforce表达了对CEBIT认可，“从单纯的IT交易会重新定位为创新和数字化节日，这是我们再次成为CEBIT高级合作伙伴的重要原因。”



CEBIT上的400多家中国企业

根据来自CEBIT组委会的消息，今年展会吸引了大约2800家参展商，其中来自中国的展商就有超过400家。主要集中在11号、12号以及13号三个展馆。其中，11号馆，主要是来自中国的小微企业，他们大多数集中在华南地区，以制造业为主，展位主要以格子间为主。



太极电子的展位



灵感科技的格子间展位

11号馆的展商有个特点就是比德国人还务实，他们参加展会的目的就是为了促成合作，而且这些参展商主要是以制造加工为主，客户也都是以欧洲可恶为主，因此他们再转为都是堆了大量的展品，且展位也不进行任何装修，好的也就是贴贴海报。



12号馆主要是中国的一些国内实力雄厚的厂商，如浪潮，中关村Z-Pak等等。这些厂商的展位仅过了细心的装修，并且展位面积宽敞明亮很上档次。这一类厂商参加展会除了交流经验，其实更多的是开拓欧洲市场，因此在展位上都是展示的自家的拳头级产品，而且面向的欧洲厂商也都是大客户，甚至浪潮方面还表示，已经考虑在匈牙利建厂，以满足客户需求。



浪潮的展位



中关村Z-Park展位

13号馆最大亮点就是中国华为，据说华为展台面积是此次CEBIT上最大的。此时华为这类企业所表现出的则是一家成熟高技术跨国企业的形象，展出的产品除了有拳头产品，更多的是分享自己在这里领域的看法，公布新的合作，以及推出新的技术理念等等。



可以说，从这三个馆走下来你会发现，这就是中国制造业转型升级的缩影。而且CEBIT官方也表示，这几年中国在AI和无人驾驶方面投入很多资金，并且想成为这些方面的领导者，像是阿里巴巴、腾讯等等都是其中的佼佼者。



华为3000平米的展位

不过，能肯掏钱的是少数，因此广大中国厂商还都是局限在卖产品上，对此CEBIT官方建议中国的企业，可以在卖产品的同时，兼顾到自己形象的营销，让更多市场用户了解到你，并合作。

在逛展中还发现，不仅有中国馆，其实日本还有韩国、以及印度也都有自己相对比较集中的展区。简单对比后了解，中国馆相比较日本和韩国虽说体量大，但还是欠缺“核心技术”。现场了解到很多中小微企拼的更多的是价格，另外还有就是开模速度、交货速度等等。

CEBIT从哪里来？CEBIT到哪里去？

CeBIT 有汉诺威工业博览会衍生而来，第一届CeBIT在1986年3月12日的诞生。随后的三十多年中逐步成为世界最大的ICT国际顶级盛会，全面展示数字IT、家庭及办公通信解决方案领域的创新成果。

正是由于CeBIT脱胎于汉诺威工业博览会的缘故，CeBIT都始终在圈内人士和专业人士中享有很高的知名度，但对于普通用户来讲，就显得距离十分遥远，不如CES等有吸引力。

所以2018年的CeBIT进行了全新的升级，首先就是从原来的每年3月份举办，迁移到了每年6月份举办，并且“CeBIT”，也被重新换成了“CEBIT”，并称之为“新CEBIT”，在形式上，除了原有的展览项目外，加入更多体验式的项目板块——d!conomy数字经济、d!tec数字技术、d!talk数字对话和d!campus数字校园诠释CEBIT数字化的全新变革。也就说，现在的CEBIT是把展览会、会议、会议论坛以及活动集于一身。

借此把一些普通用户拉回到转会上去。与此同时CEBIT将开展时间挪到六月，也是未来避开CES和MWC的锋芒，机密不了六月份没有重量级展会的空缺，也是为展商刘西安了喘息的机会，可以好好准备CEBIT。

虽说展会形式新了，但是CEBIT展会上展示的技术企业及服务以及产品都是一些成熟的。其实在跟展商涂鸦等了解情况时，得到的反馈也是这样。就是大家对CEBIT的印象就是务实的展会，它是一个科技秀场，更多的谈生意的地方，展示企业形象的地方。

今年令人意外的，往年CEBIT最大的展商德国电信今年缺席了，而且组委企业级服务巨头微软也是没有来。对于此，CEBIT主办方，并不担心。因为今年的CEBIT是一个全新的展会，大家都是在摸着石头过河，走一条适合自己的道路。现在增加许多活动以及炫酷的表演，都是为了更多的吸引一些普通用户，只要看的人多了，还怕头部展商不来？！。

如果用一句话来总结今年的CEBIT，就是全新展会全新出发。CEBIT主办方则表示，这一届除了是展会，更多是要将CEBIT打造成一个“节日”符号。

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