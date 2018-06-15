涂鸦智能首次登陆CEBIT ：物联网已在风口上

CEBIT2018大展上，涂鸦智能（以下简称涂鸦）展示了最新智能电工照明类产品和智能大小家电。此次是涂鸦智能第一次参加CEBIT展会。

涂鸦市场以及战略副总裁那竞丹表示，相比较美国CES的技术秀场，德国CEBIT展会所呈现的都是能够实际应用能量产，比较实际的东西。这是两个国家不同的地方。“拉斯维加斯是一个很炫的地方，大部分人过去参展是看新的东西，找方向。但是在德国比较务实，在德国参展基本都是量产“，那竞丹说。



涂鸦智能在CEBIT2018

“今年欧洲市场我们非常看中，CEBIT市场群体也都是以欧洲为主，涂鸦智能作为AIoT厂商，参展CEBIT也是非常契合”，那竞丹说，目前涂鸦智能已经在欧洲英国、法国、意大利、西班牙、土耳其这五个国家展开业务。

智能家居领域最先爆发的是电工类产品

智能家居的概念已经提出很多年，并且现在包括苹果、谷歌等头部厂商都已经开始发力。除了大型的智能家电类产品外，智能电工类产品也是极为火爆的产品品类。

电工照明类备火爆的原因，涂鸦海外销售总监陆少平指出，这主要是因为电工类产品属于家里基础设施类的。第二，这类产品单价比较低，在家庭做升级换代的时候，消费者是可以负担消费得起的产品。所以智能行业里电工照明品类发展会比较早，同时一些小家电也在迅速成长。

根据涂鸦智能公布的消息，当前其智能家居平台产品种类SKU约有一万一千多个，品类大概可以分为这几个：电工类的产品、家电类的产品（冰箱、洗衣机、空净产品、扫地机器人、电饭煲）等，最后一类产品是安防类的产品（摄像头、传感器）。

未来随着智能行业消费升级，整个IoT会呈现一个整体爆发的阶段。“智能IoT整个市场带给各个厂家和各个玩家的空间是非常大的，很快就会超过手机的行业”，陆少平说。



涂鸦智能所展示部分产品

“孤岛”、“隐私”、“政策”等是IoT亟待解决的痛点

物联网大环境下，智能家居正在火速成长，厂商们都想着在这个市场中跑马圈地，整体市场很热闹，但设备彼此不能够实现互联，多品牌间不能实现互通都极大地影响了消费者的使用体验。

陆少华对于当前IoT发展所面临的问题，也表达了自己的看法，“相比较技术因素，如IoT的信息孤岛问题，这个并不是行业最担心的，因为这个问题在未来也会逐渐的解决，很多品牌已经开始意识到这样一个问题”。

除了信息孤岛这个问题外，现在IoT所面临的障碍还有两个：一方面是“大数据环境下，现在越来越多的消费者会对自己的隐私或者数据变得更加敏感，会产生不安全感”；

另一方面是政策因素，如“很有可能国与国之间也处于本土保护的关系，类似贸易战争的形式，本来是全球互通的智能产品，为了保护本土产业，打着安全的名义，可能会屏蔽掉国外的厂家”，陆少平说。



涂鸦智能展台搭建情况

面对行业问题，陆少平指出，涂鸦智能一直以来就是做开放式平台。“我们作为一个平台企业会和很多工厂合作，这些工厂只要和涂鸦智能合作后，他们的产品就可以实现互联互通。同时涂鸦智能平台也是保持了一定的开放性，很多云端接口和第三方打通的，只要一些品牌商愿意做这种开放，涂鸦是可以跟他们打通的”。

针对用户隐私问题，“涂鸦智能在这块也是做了很多隐私数据的规范的保护。并且会用很公开很透明的方式告诉消费者，为他们提供各种便利”，陆少华说。

5G将成为物联网发展的奇点

目前，全球各大运营商都已经出台了5G商用计划。如国内的电信、联通以及移动都计划在2020年正式启动5G商用网络。这将为“万物互联”提供一个良好的技术基础。

5G网络对于IoT来讲是万物互联的状态，所有产品都是可以联网。陆少平指出，随着我们消费的增加，也会促使技术价格的平民化，价格的平民化反之推动消费力的提升，这是双向促进的作用。我们认为IoT已经在时代的风口上。

不过，陆少平也表示，万物互联的基础除了有5G，还要看物联网技术的发展，“涂鸦智能也在为各个新的技术，不光5G，包括其他的技术产品，包括不同的协议，在做技术储备”。



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