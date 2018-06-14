大华：个性化的创新离不开对安全的恪守

CEBIT 2018大展上，大华股份携众多自主产品参展，欲进一步扩大国外市场。目前，全球视频监控市场，大华排名第二。

“欧洲市场我们将其分为东北欧和西欧两个板块，在各个国家都有对应的子公司或者销售代表处。我们非常重视国际型展会，国外市场的开放，给了我们更多的机会去建造一流合作伙伴。这是第二次参加CEBIT，此次参展，我们主推消费级产品”，大华谈到。



大华在CEBIT上的展台

技术产生竞争力

自2002年推出首台自主研发8路嵌入式DVR以来，大华每年将近10%的销售收入投入研发，研发人员6000余人，凭借不断地研发投入和技术创新，大华取得了全球市场第二的好成绩，并相继参与APEC峰会、里约奥运和G20杭州峰会等国内外重大项目。

在谈到产品差异化时，大华举了个例子，其产品在外观上采用全金属材质，防护级别分IK10和IP67两个不同方面，IP67是防水级别，IK10是防爆级别，用锤子砸也没问题，不用担心落在地面会损坏。用户也不用担心网络走线问题，产品集成了人体PIAR和摄像头，可以有效过滤非人类报警。

为了更好服务客户，大华根据用户需要需求不断调整研发产品，为避免监控产品在断电下无法使用，大华正在推出电池产品，可使用4-6个月时间。门铃产品内置电池，使用周期也在4个月左右。



大华在CEBIT上的展台

按需配置市场

此次参展CEBIT，大华主推消费级产品。如应用于家庭，用户可将其安装于入口处，客人来访，主人可在屋子里通过手机查看来访者是亲友还是快递员。支持双向对讲，用户如不在家，有快递前来，可以直接跟快递员交谈，把货放在某个位置。

产品占领市场，离不开好的销售策略。大华根据国内外不同的需求，在国外市场定制了完全不同的销售策略。

相对国内客户，欧美客户更看中视频监控的安全隐私性，大华在跟本土企业竞争初期，由于相应的法律标准认证资格达不到要求，走了许多弯路，最后借助市场专业人士才得以解决。

在谈到市场策略时，大华举了德国市场的例子：德国用户要求细致稳定，不要求产品有附加功能，只要求能稳定运行，数据存放位置是否合理安全；产品安装上，他觉得这样安装不合理，另外一种安装方式合理，他就会提出来，要么改进，要么不买，改进之后会买，不改进不买。

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