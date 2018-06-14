iPhone老用户还是安心等iOS 12吧

最近苹果的总是问题不断，先是苹果发现部分2017款13寸MacBook Pro不带把儿款存在硬件问题。而这一部分MacBook Pro出现问题的话，需要同时更换主板和固态硬盘 SSD，然而苹果也没有解释这一问题的原因，购买17款MacBook Pro的用户要提心吊胆一阵了。



iOS 11.4遇电池问题

笔记本的问题也不算殃及太多用户，但是最近的号称iOS11最后一次更新的版本iOS11.4又被曝光出现更严重的问题，近日，苹果推送iOS11.4正式版，这是iOS12来临之前最后一次iOS系统更新，然而，部分网友更新之后却遇到了严重的电池问题，用户反馈更新完系统后，iPhone手机的耗电速度加快，夜里待机竟然把电耗光，而出现类似问题的用户并不在少数，且不是特定的型号。



连iPhone X也遇到电池问题

iOS11本身就是被吐槽最多的系统，一直以来苹果都在缝缝补补，iOS也因为这个版本被吐槽为bugos，甚至让很多忠于ios的果粉弃坑，如今仍有很多用户保留iOS10不舍得升级，不仅要面临卡顿还有可能面临各种各样的bug，也有很多升级了iOS11的用户后悔不已。



iOS 12就要来了

好在WWDC2018为我们带来了全新的iOS12，而且实测性能确实有很大的提升，所以大家也有一部分用户在坚持等在iOS12正式版的到来。那么你会选择升级iOS12吗？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone老用户还是安心等iOS 12吧http://news.zol.com.cn/691/6914812.html