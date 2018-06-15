早报：微软下代Xbox信息流出 采用AMD Zen处理器

【科技早餐】

微软下一代Xbox信息流出：采用AMD Zen处理器

近期在做客GiantBomb的直播活动时，微软Xbox部门负责人Phil Spencer透露了Xbox下一代新主机的更多细节。他表示微软已经为Xbox One带来了可变刷新率和高帧率特性支持，并且他个人认为，在帧率这点上，主机还有很大的空间可以提升。

有意思的是，Spencer表示CPU/GPU在主机上的平衡状态似乎没有PC好。换言之，未来的Xbox一定会在CPU性能上进行补强，因此很多人猜测他们会采用AMD Zen处理器。

Zol点评： 微软率先提出了新主机的计划，不过或许，我们还需要等到奥运会之后才会看到它。



微软下一代Xbox信息流出：采用AMD Zen处理器（图片来自cnbeta.com）

【行业热闻】

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昨天下午，百度与中国移动在北京宣布达成全面战略合作。双方将围绕各自核心优势，在人工智能、大数据、5G等前沿领域展开深度合作。此次合作的第一个落地产品将是双方联合推出的免流量产品。用户办理后可在手机上免流量费使用百度App、爱奇艺、百度贴吧等13款百度旗下产品。

●爱立信预测5G技术前景：到2023年底用户超10亿

自5G标准出台之后，爱立信公司也发布了一份最新移动报告。这篇报告谈及了5G技术的前景，他们预计到2023年全球超过20％的移动数据流量将由5G网络承载；5G流量将比今天的4G / 3G / 2G总流量高出1.5倍；总数据量从2018年到2023年增长8倍，达到每月近107艾字节（EB）。

●微软推出无人商店结算技术：与亚马逊直接竞争

路透社援引6名消息人士报道称，微软正在开发无人便利店所使用的自动结账技术，希望在这个领域挑战亚马逊。消息人士透露，微软目前正在开发能够追踪消费者在购物车中放入的商品的技术。有三位消息人士表示，微软已经在世界范围内向零售商展示了这个技术，并且正在与沃尔玛进行对话，商讨合作的可能性。

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百度区块链原生应用度宇宙官网上线后，就在最近，名为“度宇宙”的APP也正式上线。据了解，度宇宙将为用户打造一个由元素、引力、星球所构建的数字宇宙。百度方面表示，度宇宙不会做另一种数字货币，而是建立一个真正数字社会。

●爱奇艺进行董事会调整：陆奇不再担任董事职务

爱奇艺昨天晚间宣布调整公司董事会成员构成，任命携程首席执行官孙洁为公司独立董事，同时加入爱奇艺董事会审计委员会。百度高级副总裁、人工智技术平台体系总负责人王海峰加入爱奇艺董事会。陆奇离任爱奇艺董事及薪酬委员会职位，同时百度首席财务官余正钧被任命为爱奇艺薪酬委员会主席。上述董事会人事调整从2018年6月14日起生效。

●QQ短视频整治结束？微视已经解封

近日有网友爆料称，微视已经可以在QQ正常分享，而抖音、火山和西瓜等头条系产品仍然处于被封禁的状态。实测发现，微视在分享到QQ之后，点击链接可以正常播放。抖音主播名片可以正常分享，但链接仍然处于被封禁状态，西瓜视频和火山小视频的视频链接也无法正常分享。

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